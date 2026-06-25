Unos pescadores frente a las costas del estado La Guaira captaron en video el momento exacto en que comenzaron este miércoles 24 de junio los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela y que de momento dejaron 164 personas muertas y cientos de heridos.

Las imágenes muestran la reacción de los trabajadores del mar y el inusual movimiento de las embarcaciones durante los primeros segundos del evento sísmico.

En otro video, compartido en redes sociales, un hombre registró desde adentro del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En las imágenes se ven los destrozos provocados los los sismos de entre 7,2 y 7,5 de magnitud, que se registraron con un minuto de diferencia.

Captan el momento en que sismos interrumpen partido de béisbol

El fenómeno provocó derrumbes de edificios y casas, cortes de energía eléctrica y evacuaciones masivas en distintas partes del país.

En este contexto, un partido de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) que se disputaba en el Estadio Universitario de Caracas tuvo que ser suspendido y el momento de pánico que se vivió en el lugar quedó registrado en la trasmisión en vivo y en recortes de videos que inmediatamente comenzaron a circular en redes sociales.

El encuentro entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas recién comenzaba cuando el suelo empezó a sacudirse. El impacto del sismo quedó registrado en una secuencia impactante: en pleno juego, los peloteros en el home plate interrumpen la acción con desconcierto, el receptor y el umpire abandonan sus posiciones y, en segundos, el pánico se apodera del terreno de juego mientras las cámaras de la transmisión captan el violento bamboleo de la estructura del estadio.

Lo que se sabe hasta ahora de los terremotos en Venezuela

Venezuela está en estado de emergencia, luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 -con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro- que sacudieron el centro del país, y que se sintió en Colombia. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos y aseguró que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Residentes entre los escombros de uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) Ronald Pena R./EFE

Rodríguez señaló en un primero comunicado este miércoles por la noche que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados. "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta, quien compareció acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Los dos fuertes sismos casi consecutivos provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país.

Con información de EFE y AFP