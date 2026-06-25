Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se emitió un comunicado a última hora de este miércoles confirmando que, por el momento, no se ha reportado que haya ciudadanos uruguayos heridos o fallecidos tras los terremotos.

"La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, ante los sismos de alta intensidad que se produjeron en la tarde de este miércoles en la zona cercana a Caracas y otras regiones del país", compartió Cancillería.

"Se siguen con atención las informaciones que emanan de Venezuela en torno al impacto causado por los terremotos, deseando que las tareas de rescate de las personas afectadas transcurran exitosamente. La Sección Consular de Uruguay en Venezuela se encuentra en contacto con la comunidad de compatriotas en dicho país, a efectos de corroborar su estado de salud. A tales efectos se informa el número de contacto de emergencia: +58 424 238 03 70", agregó.

"El Gobierno uruguayo se pone a disposición del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para apoyar de las formas que estén a su alcance en las arduas tareas que tiene por delante y reitera su solidaridad con el hermano pueblo venezolano", cerró el comunicado.