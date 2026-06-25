Dos potentes terremotos casi consecutivos que sacudieron este miércoles 24 de junio el norte de Venezuela dejaron al menos 164 muertos, cientos de heridos y decenas de edificaciones destruidas.
- La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado, según reportó la presidenta Delcy Rodríguez
- Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles están llenas de vidrios caídos de las ventanas.
- Los temblores dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 km de Caracas.
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El comunicado de Cancillería: no se han reportado uruguayos entre las víctimas
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se emitió un comunicado a última hora de este miércoles confirmando que, por el momento, no se ha reportado que haya ciudadanos uruguayos heridos o fallecidos tras los terremotos.
"La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, ante los sismos de alta intensidad que se produjeron en la tarde de este miércoles en la zona cercana a Caracas y otras regiones del país", compartió Cancillería.
"Se siguen con atención las informaciones que emanan de Venezuela en torno al impacto causado por los terremotos, deseando que las tareas de rescate de las personas afectadas transcurran exitosamente. La Sección Consular de Uruguay en Venezuela se encuentra en contacto con la comunidad de compatriotas en dicho país, a efectos de corroborar su estado de salud. A tales efectos se informa el número de contacto de emergencia: +58 424 238 03 70", agregó.
"El Gobierno uruguayo se pone a disposición del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para apoyar de las formas que estén a su alcance en las arduas tareas que tiene por delante y reitera su solidaridad con el hermano pueblo venezolano", cerró el comunicado.
Canales de comunicación para uruguayos en Venezuela
Desde el Consulado de Uruguay en Caracas emitieron un comunicado para "expresar su profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela y toda la comunidad de compatriotas residentes".
También se informó que los canales de comunicación de la oficina consular están abiertos y operativos para recibir reportes sobre la situación de los ciudadanos uruguayos y coordinar la asistencia que sea necesaria.
Contactos:
- cdcaracas@mrree.gub.uy
- +58 424 238 0370
La ONU coordinará equipos de rescate
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está "completamente movilizada" para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano "de toda la comunidad internacional".
Además, la oficina ha enviado un equipo de respuesta rápida para reforzar al personal sobre el terreno, indicó este jueves en un comunicado el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher.
El jefe humanitario de la ONU añadió que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para "evaluar con urgencia cuáles son las necesidades".
Reportan 164 fallecidos, 971 heridos y 30 réplicas tras sismos en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 162 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.
"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Gobiernos ofrecen ayuda humanitaria a Venezuela
Numerosos países de todo el mundo, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de los dos potentes terremotos que causaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos.
Desde Uruguay, el presidente Yamandú Orsi compartió un mensaje en su cuenta de X: "Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario".
"¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos", publicó Donald Trump en su cuenta de Truth Social.
China anunció estar lista para enviar "toda la ayuda posible" a Venezuela. "China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela", indicó en conferencia de prensa el portavoz de la cancillería Guo Jiakun.
El mensaje de Nicolás Maduro tras los terremotos en Venezuela
El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro envió un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".
En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".
"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", añade.
Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 25, 2026
Declaran estado de emergencia y confirman al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos
Venezuela está en estado de emergencia, luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 -con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro- que sacudieron el centro del país, y que se sintió en Colombia. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos sismos que sacudieron el país, causando daños materiales aún no cuantificados.
"A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria este miércoles por la noche en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez señaló que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados. "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta, quien compareció acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.