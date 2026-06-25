Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia en Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron el país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

En una conferencia transmitida por los medios oficiales, la mandataria anunció la suspensión de clases en todo el territorio venezolano y también de actividades no esenciales. Además anunció la "activación de toda la red sanitaria pública para la atención de los heridos" por el sismo.

Por otra parte, Delcy Rodríguez envió "condolencias" a todas las familias que hayan perdido algún familiar por la tragedia y pidió colaboración a la población para evacuar todas las viviendas que estén gravemente dañadas en su infraestructura.

El principal aeropuerto de Venezuela quedó cerrado tras sufrir "graves daños en su infraestructura" a raíz de los dos potentes terremotos registrados el miércoles en Venezuela, informó la presidenta encargada. El aeropuerto de Maiquetía, a 39 km de la capital Caracas, "se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura", precisó.

La presidente encargada, Delcy Rodríguez, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, dan una conferencia de prensa tras los terremotos del 24 de junio.

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