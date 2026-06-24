Terremoto de magnitud 7,1 sacudió a Venezuela y se sintió con fuerza en varias regiones de Colombia
El temblor tuvo epicentro en cercanías de Morón y generó escenas de pánico en Caracas. Reportan oscilaciones prolongadas en estructuras y edificios de Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.
Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela, reportó el servicio sismológico de Estados Unidos (USG), causando escenas de pánico en Caracas, según periodistas de la AFP.
El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 22H04 GMT.
Su profundidad fue de 10 kms, una característica que suele favorecer que los movimientos sísmicos sean percibidos en áreas extensas, dependiendo de factores como la magnitud y las condiciones geológicas de cada región.
Por su parte, según informó El Tiempo de Colombia, el sismo también se sintió en varias regiones ese país.
Los datos suministrados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) señalan que los puntos de referencia más cercanos al epicentro fueron en la ciudad Maracay; Isla Ratón, a 75 kilómetros; y Valencia, a 85 kilómetros, todas en Venezuela.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-06-24, 17:04 hora local. Magnitud 7.0, Profundidad 0 km, Near Coast of Venezuela #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/zEr4Cnq0lw— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 24, 2026
Asimismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, afirmó en un posteo en X que "no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana".
De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa Caribe colombiana tras el sismo de magnitud 7,1 registrado a las 5:05 p. m. (hora de Colombia) en la costa de Venezuela. #SNDATColombia pic.twitter.com/rsUmZCXTxS— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 24, 2026
Tras el movimiento sísmico, usuarios en diferentes ciudades colombianas reportaron haber sentido el temblor. Entre las zonas desde donde se conocieron reportes se encuentran Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otras poblaciones del país caribeño.
En redes sociales, varios ciudadanos señalaron que percibieron movimientos en edificios, viviendas y oficinas pocos segundos después de que ocurriera el evento sísmico. Algunos usuarios manifestaron haber sentido oscilaciones prolongadas, especialmente en estructuras de varios pisos.
Con información de AFP y El Tiempo/GDA
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