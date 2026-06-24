Terremoto de magnitud 7,1 sacudió a Venezuela y se sintió con fuerza en varias regiones de Colombia

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela, reportó el servicio sismológico de Estados Unidos (USG), causando escenas de pánico en Caracas, según periodistas de la AFP.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 22H04 GMT.

Su profundidad fue de 10 kms, una característica que suele favorecer que los movimientos sísmicos sean percibidos en áreas extensas, dependiendo de factores como la magnitud y las condiciones geológicas de cada región.

Los rescatistas buscan víctimas en un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026. Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió Venezuela el miércoles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocando pánico en Caracas, según periodistas de AFP. El temblor, al que siguieron varias réplicas, también se sintió en Colombia. JUAN BARRETO/AFP fotos

Por su parte, según informó El Tiempo de Colombia, el sismo también se sintió en varias regiones ese país.

Los datos suministrados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) señalan que los puntos de referencia más cercanos al epicentro fueron en la ciudad Maracay; Isla Ratón, a 75 kilómetros; y Valencia, a 85 kilómetros, todas en Venezuela.

Asimismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, afirmó en un posteo en X que "no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana".

De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa Caribe colombiana tras el sismo de magnitud 7,1 registrado a las 5:05 p. m. (hora de Colombia) en la costa de Venezuela. #SNDATColombia pic.twitter.com/rsUmZCXTxS — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 24, 2026

Tras el movimiento sísmico, usuarios en diferentes ciudades colombianas reportaron haber sentido el temblor. Entre las zonas desde donde se conocieron reportes se encuentran Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otras poblaciones del país caribeño.

En redes sociales, varios ciudadanos señalaron que percibieron movimientos en edificios, viviendas y oficinas pocos segundos después de que ocurriera el evento sísmico. Algunos usuarios manifestaron haber sentido oscilaciones prolongadas, especialmente en estructuras de varios pisos.

Con información de AFP y El Tiempo/GDA