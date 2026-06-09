Tormenta tropical Cristina avanza y enciende alerta naranja por peligro de inundaciones: las zonas afectadas

Los países de Centroamérica se mantienen en máxima alerta ante los severos efectos de la tormenta tropical Cristina, un fenómeno climático formado en el océano Pacífico que amenaza con provocar graves inundaciones y desprendimientos.

La aproximación de este sistema motivó la declaración de emergencia en varias zonas, la suspensión total de clases y el acondicionamiento urgente de refugios temporales.

Riesgo inminente por lluvias intensas

El Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC, por sus siglas en inglés) detalló en su último informe que la tormenta tropical Cristina se desplaza en dirección norte a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Esta trayectoria lenta incrementa la peligrosidad del evento, ya que las precipitaciones continuas pueden "producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado", según advirtió la institución meteorológica estadounidense.

Frente a este escenario adverso, las dependencias de protección civil de El Salvador y Guatemala resolvieron decretar la alerta naranja institucional. Esta medida de precaución implica la movilización activa de los equipos de rescate y la preparación de la infraestructura de contingencia.

El director de Protección Civil de El Salvador, Luis Alonso Amaya, informó de manera oficial que un total de 180 albergues fueron adecuados a nivel nacional. La intención es dar respuesta inmediata a las familias afectadas por las intensas precipitaciones que, de acuerdo con los pronósticos técnicos, se mantendrán durante los próximos tres días.

Como medida preventiva complementaria para salvaguardar la integridad de la población estudiantil, el gobierno salvadoreño resolvió suspender las clases en todo el país para las jornadas de martes y miércoles. La disposición, comunicada de forma oficial por el Ministerio de Educación, busca mitigar los riesgos asociados a posibles deslaves, inundaciones repentinas y "otros peligros" derivados de la severidad climática.

Vulnerabilidad extrema en el litoral pacífico

Por su parte, en Guatemala las proyecciones meteorológicas oficiales anticipan un panorama complejo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señaló que "los mayores acumulados de lluvia" se registrarán de forma prioritaria en toda la franja del litoral, en la región del altiplano central y en los valles ubicados en el este del territorio guatemalteco.

La situación también mantiene en vilo a las naciones vecinas. En Nicaragua, la copresidenta Rosario Murillo emitió un mensaje de advertencia y exhortó formalmente a toda la ciudadanía a mantenerse "alejada de la costa" debido al peligro extremo que representan las precipitaciones, las cuales registraron un fuerte incremento desde el pasado domingo.

Persona caminando bajo la lluvia Foto: EFE/ Miguel Sierra

A su vez, la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras adoptó medidas de vigilancia al declarar la alerta verde en nueve de sus departamentos administrativos, previendo un progresivo empeoramiento de las condiciones ambientales.

El reporte técnico del NHC especifica que la tormenta tropical Cristina mantendrá su desplazamiento muy cerca de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador por lo menos hasta el martes. Los especialistas proyectan, además, "un fortalecimiento" paulatino de los vientos sostenidos a lo largo de las próximas jornadas.

Con un poco más de 520.000 km2 y 50 millones de habitantes, Centroamérica es una de las regiones del mundo más vulnerables por el paso de huracanes que se forman en el Caribe y el Pacífico.

Esta región además alberga una treintena de volcanes activos y sufre constantes terremotos por formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Con información de AFP