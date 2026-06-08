Comenzó El Niño e ingresa un frente frío a Uruguay: meteorólogos explican inestabilidad en el tiempo

El fenómeno de El Niño ya comenzó y podría convertirse en uno de los más intensos de la historia moderna durante el segundo semestre de 2026, según un análisis divulgado este domingo por la agencia meteorológica brasileña Metsul. Sin embargo, el meteorólogo José Serra dijo en diálogo con El País este lunes que el fenómeno "recién empezó a desarrollarse", por lo que no es el causante de la inestabilidad que caracterizará el tiempo esta semana en Uruguay.

"Esta va a ser una semana inestable, con variabilidad atmosférica y nuevamente habrá mucha niebla y un alto porcentaje de humedad", explicó Serra y agregó que "el avance lento de un frente frío provocará precipitaciones escasas" este lunes y el martes. En cuanto a las temperaturas, el meteorólogo dijo que será "una semana bien otoñal, con temperaturas que se mantendrán relativamente altas".

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis dijo en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que este lunes "se esperan lluvias, no muy intensas" y el martes "habrá algunos chaparrones en la madrugada".

Respecto a las temperaturas, Ramis detalló que este lunes las temperaturas oscilarán entre 12°C y 15°C, con posibles precipitaciones en la tardecita. Para el martes las temperaturas irán de los 10°C a los 14°C, "con abundante nubosidad y algunos chaparrones". El miércoles la mínima será de 8°C y la máxima de 15°C; el jueves oscilará entre los 11°C y los 14°C y el viernes entre los 9°C y los 15°C. De cara al fin de semana, el sábado habrá "abundante nubosidad", con temperaturas que irán de los 9°C a los 14°C y el domingo, "pasa un frente frío y hay algunas precipitaciones", con temperaturas entre 9°C y 13°C.

El pronóstico de Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este lunes 8 de junio de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 8°C y 20°C en diferentes zonas del país.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y precipitaciones, además de rachas de hasta 40 km/h; durante la tarde/noche seguirá nuboso a cubierto, con precipitaciones y viento del sureste y este de 10 a 40 km/h. La mínima será de 13°C y la máxima de 15°C.

La tendencia general para los próximos días mantiene cielos nubosos a cubiertos, con nieblas y neblinas frecuentes; las precipitaciones tienden a presentarse de forma probable o escasa al inicio del período y luego pierden presencia, con vientos moderados y temperaturas frescas.

El inicio de El Niño

MetSul sostiene que las condiciones oceánicas y atmosféricas ya cumplen los criterios para considerar iniciado un episodio de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial. Según la agencia, el calentamiento de las aguas avanza con rapidez y podría derivar en un "Super El Niño", comparable o incluso superior a los grandes eventos registrados en 1982-1983 y 1997-1998.

La presidenta del directorio de Inumet, Madeleine Renom, había explicado que uno de los efectos más característicos de El Niño en Uruguay es el aumento de las temperaturas durante el invierno, además de una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal entre octubre, noviembre y diciembre, e incluso hasta enero.

En la misma línea, el profesor Marcelo Barreiro, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, señaló que los impactos suelen sentirse con más fuerza durante la primavera y comienzos del verano, y que también podrían extenderse al otoño de 2027.

Anomalías cálidas de temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial. Foto: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño basado en NOAA

Los especialistas uruguayos coinciden en que El Niño suele favorecer períodos más lluviosos en gran parte del país, con impactos más notorios al norte del río Negro.

El meteorólogo Mario Bidegain advirtió semanas atrás que algunos modelos climáticos proyectaban anomalías de temperatura del océano Pacífico superiores a los 3 °C durante el último trimestre de este año, un nivel que podría ubicar al fenómeno dentro de una categoría excepcional.

"Podría ser un evento histórico", señaló entonces el especialista, quien recordó que los denominados "super Niño" son poco frecuentes y suelen asociarse a episodios de lluvias intensas, inundaciones en ciudades ribereñas y afectaciones en sectores como la agricultura y el turismo.