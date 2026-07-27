Rafael Villanueva continúa su recuperación: el video que muestra sus avances en rehabilitación con prótesis

Luego de atravesar una de las etapas más difíciles de su vida, el conductor uruguayo Rafael Villanueva continúa con su proceso de recuperación. Ayer, el Centro de Rehabilitación de Maldonado (Cerema) publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se puede ver a Villanueva realizando ejercicios de movilidad.

Cerema mostró parte del trabajo que el comunicador realiza junto al equipo de rehabilitación. En las imágenes se lo ve utilizando prótesis en ambas piernas mientras realiza distintos ejercicios orientados a recuperar fuerza, equilibrio y coordinación.

“En este proceso trabajamos el fortalecimiento muscular y la coordinación en pacientes con amputación bilateral, favoreciendo una mayor autonomía para desenvolverse en las actividades de la vida diaria”, explicó el centro de rehabilitación en la publicación.

La institución agregó que "cada ejercicio representa un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para avanzar", en referencia al proceso que atraviesa el conductor.

Las imágenes muestran a Villanueva entrenando con buen ánimo y concentrado en cada uno de los ejercicios, una nueva señal de los avances que viene logrando en esta etapa de recuperación.

Villanueva permaneció internado durante más de tres meses tras haber sufrido una infección generalizada que derivó en múltiples complicaciones. Como consecuencia del cuadro, debieron realizarle diversas amputaciones en sus extremidades.

El comunicador regresó a su casa luego de completar parte de su recuperación en el hospital. Durante su internación, el equipo médico destacó en reiteradas oportunidades su actitud y determinación para sobreponerse a un escenario especialmente complejo, además de afirmar que presentaba una evolución alentadora.

En abril de este año se dio a conocer la primera imagen de Villanueva tras la internación de urgencia que sufrió en diciembre. Se encontraba en el Sanatorio Mautone de Maldonado, acompañado por las autoridades de Canal 12. Fue compartida por Lorena Grimó, Gerente de Recursos Humanos de La Tele, quien escribió: "Felices por Rafa! Vamos bien".