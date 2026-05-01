Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow Personajes

“Me da vergüenza”: la oportunidad que Rafa Villanueva le dio a Noelia Etcheverry en su peor momento

La conductora de "Masterchef Uruguay" (Canal 10) evocó un momento bisagra de su carrera, marcado por la incertidumbre, y el gesto de Villanueva que la ayudó a seguir adelante en los medios.

El País
El País
01/05/2026, 02:09
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Noelia Etcheverry invitada en "Algo que decir".
Noelia Etcheverry invitada en "Algo que decir".
Foto: captura de pantalla

Noelia Etcheverry estuvo invitada a Algo que decir (Canal 12) y repasó uno de los momentos más duros —y lleno de enseñanzas— de su carrera: cuando pasó de tener un rol central en televisión a quedarse sin pantalla y salir a golpear puertas en busca de trabajo.

Nacida en Trinidad, dio sus primeros pasos cantando en festivales, hasta que Jorge Cabrera la vio y la convocó a un programa de su ciudad. A los 17 se mudó sola a Montevideo y, tras probar distintas carreras, su vida dio un giro cuando se presentó al CONTA (Concurso Nacional de Talentos para Televisión): fue elegida entre 1.600 postulantes.

Tras el alta de Rafa Villanueva, su pareja cuenta cómo son los primeros días de recuperación en casa

Ese logro le abrió la puerta de Canal 10, donde hoy es figura y conduce dos programas: Masterchef Uruguay y Sonríe.. Dio sus primeros pasos como movilera en La culpa es nuestra y, con el tiempo, llegó a conducir en horario central Desvelados. Pero cuando parecía consolidada, todo cambió de un día para el otro: el programa terminó y se quedó sin trabajo.

“Lloré mucho, me amargué, pero me levanté y empecé a golpear puertas”, recordó en una nota que dio tiempo atrás a El País. En ese proceso, llegó a la producción de Telemental, donde —según contó en Algo que decir— recibió una oportunidad clave de Rafa Villanueva y Andrés Rodríguez.

"Les dije, 'déjenme hacer algo'. Entonces Rafa Villanueva me dijo, 'tenemos unos viáticos pero me da vergüenza'. 'No me importa' —le contesté—, vos dame, voy a venir'. Porque a mí me servía. Yo sabía que quería seguir trabajando de esto", se sinceró la comunicadora.

De esta manera, pasó de conducir en televisión a trabajar como asistente de producción en este ciclo que conducían Villanueva y Maxi de la Cruz. E hizo de todo: desde conseguir vestuario —compraba prendas en las expo y mandó a imprimir remeras con corbatas— hasta llevar y traer ropa del lavadero.

sonrie66.jpg
Jorge Piñeyrúa, Noelia Etcheverry y Rafa Cotelo en "Sonríe".
Foto: Canal 10.

Uno de los episodios que más la marcó ocurrió un día de grabación. El lavadero donde estaba la ropa cerró por falta de agua y la producción decidió seguir adelante igual. “Me dijeron: resolvé”, contó.

Desesperada, recorrió el Centro buscando bermudas nuevas y suplicó en una imprenta para que le volvieran a imprimir a tiempo las remeras del programa. “Le lloré, le supliqué. Y lo logré. El programa salió y mi cabeza no rodó”, recordó entre risas.

Hoy, con perspectiva, lo define como un aprendizaje clave: “Fue tremendo desafío. Uno aprende un montón detrás de cámara. Con muchos contratiempos, pero se salía adelante”, cerró.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Noelia EtcheverryRafa Villanueva

Te puede interesar