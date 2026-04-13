A 20 años de su estreno, se conoció qué figura de la TV casi ocupa el lugar de Jorge Piñeyrúa en "Bendita TV"

El 24 de marzo se cumplieron 20 años del estreno de Bendita TV, el primer programa de archivo de la televisión uruguaya. El ciclo se emitió entre 2006 y 2017 en Canal 10 y tuvo a Jorge Piñeyrúa como conductor principal. Próximamente, volverá a estar al frente de Polémica en el Bar. A lo largo de su historia, el envío contó con dos coconductores: Gustavo Escanlar y Claudia Fernández.

La semana pasada, Sebastián Martínez dedicó su columna Rebobinado al aniversario. El responsable de Placas TV —enfocado en rescatar material de la televisión local— tiene un espacio semanal en La Mesa, el ciclo de DelSol que va de lunes a viernes y que también integra Piñeyrúa.

Durante la columna, Martínez repasó fragmentos históricos del programa y le propuso al conductor reconstruir parte de la historia del ciclo. “Yo estaba haciendo El globo, y en Canal 10 estaban haciendo un casting para ver quién iba a ser el conductor junto a Gustavo Escanlar, que ya estaba confirmado”, contó Piñeyrúa. En ese momento, Pablo Fabregat, uno de sus compañeros en La Mesa, lo interrumpió: “Yo hice ese casting, Jorge”.

“¿En serio?”, reaccionó Rafa Cotelo, sorprendido. “Debería haberlo sabido”, sumó Piñeyrúa. “Bueno, mucha gente se debe haber presentado”, relativizó Fabregat. Cotelo, entonces, bromeó: “Así que de ahí viene el resentimiento”. Piñeyrúa se plegó al chiste entre risas, aunque Fabregat buscó desactivarlo: “Qué chiste más absurdo que hacen”.

Piñeyrúa retomó el relato: “Al principio no estaba entre los candidatos del canal porque decían que estaba en muchos lados. Pero pintó. Hice un casting en Subrayado con Escanlar; un par de copetes para cumplir con el canal y, al final, salió”.

Sobre el cierre de la columna, el conductor aprovechó para mandarle un saludo a sus excompañeros de Bendita TV: “Gran barra”. Desde el control, una voz en off reavivó la broma: “Cómo le duele a Pablo…”. Piñeyrúa retomó: “¿Por qué? ¿Por qué perdió el casting? Ahí arrancó el resentimiento”. Fabregat volvió a bajarle el tono: “Para nada. Si no existía Jorge en ese programa… era solo una idea”.

Pablo Fabregat. Foto: Estefanía Leal

Tiempo después, Fabregat tendría su revancha, pero en Canal 12. En 2011 se estrenó Sonríe, te estamos grabando, a cargo de ZUR Films —la misma productora de Bendita TV—, y el creador de El Tío Aldo fue uno de sus conductores. Primero participó con su personaje en 2013, con un segmento propio, y un año más tarde, en 2014, pasó a la conducción junto a Cecilia Bonino.

Sonríe, te estamos grabando se emitió en Canal 12 hasta 2018. En 2021 volvió a la televisión, esta vez en Canal 10, donde continúa al aire con la conducción de Rafa Cotelo y Noelia Etcheverry. Hasta hace unos días, Piñeyrúa también formó parte del equipo de conducción. Se emite los miércoles al término de Subrayado.