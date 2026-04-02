Inesperada baja en "Sonríe, te estamos grabando": uno de los conductores deja el programa de Canal 10

La noche del miércoles en Sonríe, te estamos grabando, el programa de archivo de Canal 10 tuvo un cierre inesperado: tras jugar durante todo el programa con la incógnita, se confirmó la salida de Jorge "Piñe" Piñeyrúa de la conducción del ciclo de Saeta.

Desde el arranque, Noelia Etcheverry, Piñeyrúa y Rafa Cotelo jugaron con la idea de una despedida. Entre bromas y guiños al público, incluso impulsaron una encuesta en redes sociales para que los seguidores adivinaran quién dejaría el programa, que se emite los miércoles en el horario central.

El misterio se develó sobre el final: el conductor saliente es el propio “Piñe”, una de las figuras más reconocidas del canal. Aunque no se brindaron mayores detalles al aire, se adelantó que el comunicador asumirá nuevos desafíos dentro de la pantalla de Saeta.

"¿Quién abandona Sonríe?", encuesta en las redes sociales del programa.

Su salida se da en un contexto de movimientos internos en el canal, de cara a un año clave marcado por la llegada de la versión uruguaya de Gran Hermano. En ese marco, Eduardo "Colo" Gianarelli —quien estará al frente del reality— dejó la conducción de MasterChef Uruguay, lugar que pasó a ocupar Etcheverry, además de apartarse del magazine del canal La mañana en casa.

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre el futuro inmediato de Piñeyrúa. Una de las posibilidades es su regreso a Polémica en el bar, formato del que fue fundador en Uruguay y que actualmente conduce Gianarelli. Todo apunta a dejar en exclusiva al "Colo" con su rol en Gran hermano, la gran apuesta 2026 de Saeta.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre estos movimientos, pero se espera que en las próximas semanas se definan los nuevos roles dentro de la programación de Canal 10. Mientras tanto, la despedida de Piñeyrúa marca otro capítulo en el reordenamiento de figuras de la televisión local.

