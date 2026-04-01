Cambios en la programación de Canal 10: cuándo empieza "Masterchef" y qué otro clásico formato vuelve pronto

Luego de que Canal 4 modificara su programación por el lanzamiento de la nueva temporada de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, más cambios se anuncian para la pantalla local en los próximos días. En este caso ocurrirán en Canal 10, que presenta novedades de cara al segundo trimestre.

Por un lado, se confirmó la fecha de estreno de Masterchef Uruguay, que regresará con una edición amateur y, por primera vez, con la conducción de Noelia Etcheverry. En el jurado siguen los chefs Laurent Lainé, Ximena Torres y Sergio Puglia.

La competencia culinaria comenzará el martes 7 de abril a las 21.15, al término de la edición central de Subrayado, e irá martes y jueves en esa franja horaria. Con este ingreso, esos días se levantará La Previa de Gran Hermano, la antesala urugaya que lideran Eliana Dide y Agustín Gil, con un panel que comenta y debate sobre todos los pormenores del reality show argentino, que se mantendrá al aire a las 22.15.

Pero además de esta noticia, Canal 10 confirmó que la semana que viene también se estrenará una nueva temporada de Así es tu día, el ya clásico programa de astrología que presenta Verónica Lavalle. Como es habitual, el ciclo de horóscopos tendrá dos emisiones, a las 06:30 de la mañana y a las 15:00.

Por la salida al aire de la tarde, a partir del próximo lunes ya no se emitirá la serie policial Sangre azul.

Veronica Lavalle Leonardo Maine/Archivo El Pais

Todo eso mientras Canal 10 continúa adelante con las inscripciones para su propia versión de Gran Hermano, que por primera vez tendrá una edición uruguaya. Hasta ahora solo se sabe que la conducirá Eduardo "Colo" Gianarelli, que durará 90 días y que será la gran apuesta de la empresa para la segunda mitad de 2026.