Sofía Romano rompió el silencio tras su inesperada salida de DirecTV y cuestionó la forma: "Ni una llamada"

La salida de la periodista Sofía Romano de DirecTV generó sorpresa entre los seguidores y el ambiente deportivo local, luego de que la propia comunicadora hiciera pública su desvinculación a través de redes sociales. Romano integró durante más de cinco años el equipo del programa De fútbol se habla así, una de las propuestas más reconocidas de la señal en la región.

Aunque su salida se concretó el mes pasado, fue recién ahora cuando la periodista decidió contar su versión. Lo hizo mediante una serie de tuits en los que dejó entrever sorpresa y malestar por la forma en que se dio su desvinculación. Según relató, se enteró de que no seguiría en el ciclo al notar en redes sociales que el programa continuaba sin su presencia. “No hubo un mensaje. No hubo una llamada”, expresó.

Romano también señaló que, tras insistir, logró contactar a un alto mando regional de la compañía, quien le explicó que la decisión respondía a un “recorte de presupuesto”. La periodista cuestionó ese argumento al vincularlo con la fuerte inversión realizada por la empresa para quedarse con los derechos del fútbol uruguayo, en un contexto de reconfiguración del negocio televisivo. En total, el consorcio DirecTV - Torneos ofertó 31,8 millones de dólares por el fútbol para la TV cable y abierta.

"Pedí sinceridad porque de toda experiencia elijo llevarme aprendizaje, pero no la hubo", expresó Romano.

Este movimiento se da en medio de un nuevo escenario en la televisación del fútbol local, con DirecTV y Torneos adjudicándose los derechos para la TV lineal, mientras que Tenfield mantiene la explotación en streaming. Un contexto de alta competencia que ha generado polarización y varios cortocircuitos entre las partes y muchas veces involucrando a los periodistas, con defensas encendidas de uno y otra postura.

Sofía Romano. Fotos: Emilia Domínguez.

En sus mensajes, la comunicadora agradeció el apoyo recibido por colegas y televidentes, y dejó en claro su postura de cara al futuro: “Mantendré mi perfil independiente, cueste lo que cueste”. Con esa definición, y apelando a una frase emblemática del deporte, cerró su descargo: “El fútbol es lo más grande que hay. Y la pelota no se mancha”.

Romano continúa activa en otros espacios de la pantalla local. Es parte del equipo de Punto penal y también integra el panel de Polémica en el bar en Canal 10. Además, se prepara para sumarse a la nueva etapa de La Diaria Radio, que estrenará programación en los próximos días.

En sus mensajes, la comunicadora agradeció el apoyo recibido por colegas y televidentes, y dejó en claro su postura de cara al futuro: “Mantendré mi perfil independiente, cueste lo que cueste”. Con esa definición, y apelando a una frase emblemática del deporte, cerró su descargo: “El fútbol es lo más grande que hay. Y la pelota no se mancha”.