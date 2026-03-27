La insólita ocurrencia de Nubel Cisneros que descolocó a todos en "Subrayado Tarde": "¡Nos van a echar!"

Subrayado Tarde no para de darle sorpresas a su público. Con el humor y las ocurrencias de sus integrantes, la antesala del informativo central se ha convertido en un espacio de noticias, pero también de juego, donde periodistas y comunicadores muestran su faceta más relajada. Eso quedó claro una vez más cuando esta semana, Nubel Cisneros llegó con un curioso invento: un pulsador para calificar sus propios chistes, lo que generó una situación desopilante en el estudio.

"Me voy a autocalificar los chistes", reveló el meteorólogo, parado en una especie de atril y con un pulsador con forma de bombita de luz, que se ponía roja cuando él apretaba el botón. "Si yo veo que el público tiene reacción de que el chiste es bueno, vamo' arriba", dijo, aunque en realidad todas las veces lo apretó antes de lanzar el remate de sus bromas. La situación dejó desconcertados a Danilo Tegaldo y María Noel Marrone.

"¿Por qué el autobús no puede ser paciente? Porque siempre tiene prisa", "¿Por qué los mapas son tan buenos amigos? Porque siempre te muestran el camino" o "¿Qué le dice una playa a otra? Nos vemos en la orilla", fueron algunos de los chistes de Nubel, que le arrancaron alguna risa a Tegaldo y dejaron a Marrone totalmente descolocada. "Yo no puedo creer, esto es poco serio", aseguró la conductora, mientras aseguraba con humor que los chistes de Nubel eran "horribles" y que los iba a "cancelar" a todos.

Tegaldo se sumó a la consigna aportando sus propios chistes, como "Cuchillo y Tenedor fueron al hospital... porque Cuchara s-opera", mientras se oían reacciones del equipo detrás de cámara.

"¿Cómo nos transformamos en esto? Uno tenía una carrera hecha... Nos van a echar a todos", dijo Marrone al borde de tentarse de la risa, y Cisneros aseguró: "Pero nos vamos contentos".

Remataron el momento con algunos chistes más y luego le dieron paso a la información, recuperando el tono natural del programa, que siempre tiene margen para alguna salida impensada.