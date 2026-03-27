Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow TV y radio

"¿Quién es la máscara?": Aldo Silva revolucionó el programa de Canal 12 al aparecer detrás del disfraz de "Buitre"

El conductor de "Telemundo" sorprendió a todos al ser revelado en el enigmático programa de Canal 12. "¡Lo bien que cantás!", lo felicitó Patricia Wolf tras sus variadas actuaciones dentro del personaje.

El País
El País
27/03/2026, 07:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Aldo Silva como "Buitre".
Aldo Silva como "Buitre".
Foto: captura

La programa del pasado jueves quedará marcada como uno de los más sorprendentes en la historia de ¿Quién es la máscara? En una revelación que dejó a los investigadores y al público con la boca abierta, el emblemático conductor de Telemundo, Aldo Silva, fue descubierto detrás del disfraz de Buitre.

Pese a ser una de las personalidades televisivas más famosas del país, nadie logró unir los puntos. No hubo pistas relacionadas con el ámbito de las noticias, ni matices en sus interpretaciones vocales que delataran al periodista. Incluso el guiño más evidente —su conocida pasión por la banda de rock nacional Buitres— pasó desapercibido para el panel de expertos hasta el último segundo.

Antes de que se revelara su identidad, las apuestas de los investigadores estaban muy lejos de la realidad: Fata Delgado arriesgó por el futbolista Giorgian De Arrascaeta, Patricia Wolf apostó por el piloto Santiago Urrutia, y Sofía Rodríguez y Pablo Turturiello estaban convencidos de que se trataba del humorista argentino Carna.

Patricia Wolf se ausentó a un rodaje de "Quién es la máscara" por razones de salud: la decisión que tomó Canal 12

Cuando Maxi De la Cruz finalmente retiró la máscara y el rostro de Silva apareció en pantalla, el shock fue total. "Ahora me cierra todo, fanático de los buitres", exclamó el conductor entre risas y asombro.

Tras la revelación, Aldo Silva se mostró emocionado y divertido con la experiencia, y explicó que su vínculo con el personaje venía de larga data: “Toda una vida de Buitres”. Luego, bromeó: “Me invitaron y dije ‘lo voy a pensar’… y acá lo estoy pensando”. También destacó que era la primera vez que se animaba a cantar: “Lo hice por Maxi. Qué lindo estar contigo”, le confesó el periodista.

Maxi De la Cruz y Aldo Silva en "¿Quién es la máscara?"
Maxi De la Cruz y Aldo Silva en "¿Quién es la máscara?"
Foto: captura

El conductor de Telemundo reflexionó también sobre lo que significó esta licencia en su carrera profesional: “Para mí es rarísimo. Siempre dando noticias, que es lo mío, lo que me apasiona. El concepto del entretenimiento bien ganado para la familia me hizo bien. Me gustó el reto. No está mal después de tantos años pasar una línea”.

Lo más curioso de su paso por el certamen fue mantener el anonimato dentro de su propia casa laboral. “Toda la gente con la que me cruzo son mis compañeros de trabajo de todos los días. Iba con un casco enorme saludando gente, pero ellos no me veían”, relató sobre sus desplazamientos "encubiertos" por los pasillos de Canal 12.

Maxi De la Cruz cerró el bloque agradeciendo su participación, destacando que su presencia “le hace bien a la televisión” y celebrando que una figura tan familiar para los uruguayos se haya animado a jugar en un formato diferente. Aldo, en tanto, felicitó al equipo que hace posible el programa.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Maxi de la CruzAldo Silva¿Quién es la máscara?Canal 12

Te puede interesar