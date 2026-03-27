"¿Quién es la máscara?": Aldo Silva revolucionó el programa de Canal 12 al aparecer detrás del disfraz de "Buitre"

La programa del pasado jueves quedará marcada como uno de los más sorprendentes en la historia de ¿Quién es la máscara? En una revelación que dejó a los investigadores y al público con la boca abierta, el emblemático conductor de Telemundo, Aldo Silva, fue descubierto detrás del disfraz de Buitre.

Pese a ser una de las personalidades televisivas más famosas del país, nadie logró unir los puntos. No hubo pistas relacionadas con el ámbito de las noticias, ni matices en sus interpretaciones vocales que delataran al periodista. Incluso el guiño más evidente —su conocida pasión por la banda de rock nacional Buitres— pasó desapercibido para el panel de expertos hasta el último segundo.

📰​ ¡La noticia que nadie esperaba y la primicia que nos dejó a todos sin palabras! 🎙️ El rigor y la seriedad le dieron paso al juego y la alegría📺😁 Un honor inmenso que la voz que nos acompaña cada noche, ¡Muchas gracias @aldo_silva12 por ser parte de #LaMascaraUY 🎭! pic.twitter.com/bJxN1l5IN4 — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) March 27, 2026

Antes de que se revelara su identidad, las apuestas de los investigadores estaban muy lejos de la realidad: Fata Delgado arriesgó por el futbolista Giorgian De Arrascaeta, Patricia Wolf apostó por el piloto Santiago Urrutia, y Sofía Rodríguez y Pablo Turturiello estaban convencidos de que se trataba del humorista argentino Carna.

Cuando Maxi De la Cruz finalmente retiró la máscara y el rostro de Silva apareció en pantalla, el shock fue total. "Ahora me cierra todo, fanático de los buitres", exclamó el conductor entre risas y asombro.

Tras la revelación, Aldo Silva se mostró emocionado y divertido con la experiencia, y explicó que su vínculo con el personaje venía de larga data: “Toda una vida de Buitres”. Luego, bromeó: “Me invitaron y dije ‘lo voy a pensar’… y acá lo estoy pensando”. También destacó que era la primera vez que se animaba a cantar: “Lo hice por Maxi. Qué lindo estar contigo”, le confesó el periodista.

Maxi De la Cruz y Aldo Silva en "¿Quién es la máscara?" Foto: captura

El conductor de Telemundo reflexionó también sobre lo que significó esta licencia en su carrera profesional: “Para mí es rarísimo. Siempre dando noticias, que es lo mío, lo que me apasiona. El concepto del entretenimiento bien ganado para la familia me hizo bien. Me gustó el reto. No está mal después de tantos años pasar una línea”.

Lo más curioso de su paso por el certamen fue mantener el anonimato dentro de su propia casa laboral. “Toda la gente con la que me cruzo son mis compañeros de trabajo de todos los días. Iba con un casco enorme saludando gente, pero ellos no me veían”, relató sobre sus desplazamientos "encubiertos" por los pasillos de Canal 12.

Maxi De la Cruz cerró el bloque agradeciendo su participación, destacando que su presencia “le hace bien a la televisión” y celebrando que una figura tan familiar para los uruguayos se haya animado a jugar en un formato diferente. Aldo, en tanto, felicitó al equipo que hace posible el programa.