"¿Quién es la máscara?": volvió el show de Canal 12 y desenmascaró a una figura uruguaya de fama internacional

El comienzo de la quinta temporada de Quién es la Máscara sorprendió a los investigadores y al público. En una noche cargada de misterio, música y un despliegue visual impactante, el programa más enigmático de la televisión uruguaya regresó a Canal 12 y rompió todos los esquemas. Es que sobre el final se reveló a uno de los personajes en el escenario y resultó ser nada menos que una de las estrellas internacionales más queridas del Río de la Plata.

La primera gran revelación fue la de Pulpo, un personaje sonriente de color azul y textura brillante que en su interior escondía a la mismísima Natalia Oreiro, tal como fue revelado tras el grito del ya clásico "¡Fuera máscara!" por parte de todos los presentes. La cantante y actriz se mostró emocionada con participar en el programa, recordó que ella condujo la versión argentina, que solía mirar la uruguaya y sostivo que lo más difícil fue andar de casco y buzo en días de mucho calor por los pasillos del canal para ocultar su identidad. También le hizo un guiño a la empresa al entonar e histórico jingle de "Teledoce, doce, doce, color".

"Seguramente hay muchas familias que se emocionan al verte y recordar tu historia", le dijo el conductor Maxi De la Cruz a la actriz de 48 años, que reveló sorprendida que en breve tiene previsto un viaje a Europa para recibir un premio a la trayectoria. Finalmente, Oreiro saludó al equipo de investigadores integrado por Sofía Rodríguez, Patricia Wolf, Fata Delgado y Pablo Turturiello, con quien la invitada anticipó que grabarán una película en breve. Este último fue el que se mostró más emocionado por la presencia de la actriz y valoró que ha sido una referente "para quienes queremos triunfar en lo artístico sin importar del lugar que vengamos". Tras los elogios, se animaron a cantar juntos una estrofa de la canción de Miss Tacuarembó, el musical que ella protagonizó en 2010.

🎤 𝑺𝒐𝒚 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒐𝒚 🎶 De qué sirve vivir, si no podemos decir que #Pulpo🐙 la rompió en el estreno de la quinta temporada de #LaMascaraUY 🎭 ¿Conoceremos su identidad real esta noche? 💥 ¡Queremos saber quién sos! 🤩 @teledoce 📺 pic.twitter.com/pJYYqcKhou — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) March 6, 2026

Para el cierre y ya de civil, Natalia cantó con Maxi y los investigadores en el escenario el tema Soy lo que soy que popularizó Sandra Mianovich. Un rato antes, había hecho ese mismo tema como "Pulpo" y solo Pablo y Sofía habían reconocido su voz y adivinado que se trataba de ella. Fata Delgado, en cambio, apostó por Tini Stoessel, y Patricia Wolf por Lali Espósito.

Esta semana también se presentaron los personajes de Cebra, Buey y Buitre. En el próximo programa se darán a conocer nuevos participantes y se revelará la identidad de otra máscara. La nueva temporada de ¿Quién es la máscara? va los jueves a las 21 horas por Canal 12.