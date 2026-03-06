Así comenzó "Todo se sabe", el nuevo programa de Nacho Álvarez en streaming: "Siempre hay intentos de presión"

Bajo una estética similar a la de su programa Santo y Seña de Canal 4, Ignacio Álvarez estrenó TSS: Todo se sabe, su nuevo periodístico que puede verse a través de You Tube. El comunicador abrió el ciclo con un extenso editorial en el que habló de su salida de Canal 4 y criticó con firmeza a su excasa.

Antes de integrar al resto de su equipo, Álvarez se explayó mirando a cámara sobre su alejamiento de la televisión abierta. "Pasaron 452 días de la última noche en la que nos vimos a través de una pantalla", definió, y agradeció la cantidad de usuarios que estaban siguiendo el programa en vivo: "estamos batiendo récords de viewers".

"Estamos acá porque no estamos allá. ¿Por qué no estamos en la televisión?", preguntó como disparador. Consideró que su vínculo con los medios ha sido "estable", aunque no estuvo "exenta de presiones". "Siempre hay intentos de presión, y después está en cómo la dirección de cada medio oficia de colchón para que los periodistas no se sientan presionados", evaluó.

Fue entonces que apuntó a Canal 4. Recordó que si bien el quiebre con la dirección de la empresa ocurrió a fines de 2024, antes hubo "encontronazos". "En un momento el canal había dado la directiva de no difundir encuestas de opinión pública. Le dije que no tenía sentido, y finalmente lo hicimos. Santo y Seña era una isla adentro de Canal 4, para bien nuestro y para mal del resto. La dirección le bajaba línea a los distintos programas y al noticiero de temas que no se podían tocar y de personas que no se podían invitar. Había listas negras", reveló.

El núcleo del relato se centró en la noche que, según sus palabras, marcó el final de su etapa en la televisión abierta: la entrevista al entonces candidato nacionalista Álvaro Delgado, en el marco del escándalo por el pasaporte de Sebastián Marset. Álvarez contó allí una secuencia de tensión sin precedentes en el control del canal.

Ignacio Álvarez estrena su nuevo periodístico "TSS: Todo se sabe". Estefania Leal/Archivo El Pais

Primero, según el conductor, le solicitaron la lista de preguntas de forma anticipada, a lo que él se negó. Luego, el director del canal ingresó al control del programa y designó un gerente junto a la productora general, Patricia Martín, para vigilar la entrevista. Mientras el conductor preguntaba por el caso Marset, su compañera le decía a través del auricular que en el control las autoridades del canal le pedían que cambiara de pregunta y pasara de tema. "Me saqué la cucaracha y seguí. Nunca me había pasado en 30 años", afirmó. Incluso describió que el director realizaba el gesto de "degüello" a la vez que estaba al aire la entrevista.

Álvarez desestimó que las presiones fueran estrictamente por política partidaria, y las atribuyó más bien a la amistad íntima entre el director de Canal 4 y el exministro de relaciones exteriores, Francisco Bustillo. "Jugó lo político, pero también lo más mezquino del ser humano que está al frente de canal", arremetió.

"Esa noche sentí que se terminaba Santo y Seña", confesó Álvarez, explicando que acatar esas órdenes hubiera sido "traicionar su esencia". Y concluyó: "Es bueno que la gente se entere que pasan esas cosas".

TSS: Todo se sabe estrenó este jueves a las 20.30 y mantendrá una frecuencia semanal con ese espacio en la grilla. Puede verse a través del canal de You Tube con el mismo nombre y a Álvarez lo acompañan al aire Patricia Martín, Alejandro Amaral, Leonardo Pereyra, Bernardo Wolloch, Julián Moreno y Tomás Álvarez, hijo del conductor.