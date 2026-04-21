Donald Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo
El mandatario estadounidense dijo que mantendrá el bloqueo militar a la espera de que el régimen presente una propuesta unificada para avanzar con las negociaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decidió extender indefinidamente el alto el fuego con Irán y postergar un eventual ataque tras un pedido de Pakistán, pero mantendrá el bloqueo militar a la espera de que el régimen presente una propuesta unificada para avanzar con las negociaciones.
“Basado en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo no inesperado, y a pedido del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan elaborar una propuesta unificada”, dijo en Truth Social.
“Por lo tanto, he ordenado a nuestro Ejército que continúe con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, se mantenga listo y preparado, y en consecuencia extenderé el cese del fuego hasta que dicha propuesta sea presentada y las conversaciones concluyan, de una forma u otra”, agregó.
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