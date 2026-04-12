El presidente Trump anuncia haber ganado la guerra contra Irán, más allá de las negociaciones en curso

El presidente estadounidense Donald Trump dijo ayer sábado que le “da igual” el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, al insistir en que su país había ganado la guerra.

“Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”, dijo Trump a los periodistas. “Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”, agregó.

Trump habló mientras el vicepresidente JD Vance encabeza la delegación estadounidense en la capital pakistaní, Islamabad, cuando las conversaciones con Irán entraron en su segundo día.

Asimismo, Trump expresó una vez más su frustración con los aliados de la OTAN, que se mantuvieron al margen durante la guerra.

El vicepresidente de EE.UU. JD Vance, conversa con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en Islamabad. Foto: AFP

Mientras tanto, altos representantes estadounidenses e iraníes llevan a cabo ayer negociaciones directas en Islamabad para intentar lograr una tregua duradera en una guerra en la que Israel afirma haber “destruido” los programas nuclear y balístico de la república islámica. (ver columna)

Estas conversaciones, a un nivel sin precedentes entre los dos países enemigos desde la revolución islámica de 1979, se desarrollan, según la Casa Blanca, en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán.

Este país ha facilitado el alto el fuego de dos semanas, que entró en vigor el miércoles. Por la tarde de ayer, la televisión estatal iraní afirmó que se han celebrado dos rondas y que una tercera tendrá lugar “probablemente esta noche o mañana” (por hoy, domingo), sin entrar en detalles.

La Casa Blanca se limitó a decir que las conversaciones están “en curso”. Una fuente pakistaní que pidió el anonimato aseguró que “las conversaciones avanzan en la dirección correcta”. “El ambiente general es cordial”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al Air Force One. Foto: AFP

Por parte estadounidense, la delegación está encabezada por el vicepresidente JD Vance. Le acompañan el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Irán está representado en Islamabad, entre otros, por su influyente presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, así como por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

La guerra comenzó el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y desde entonces ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano.

Entre los medios de presión de que dispone Teherán figura el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el abastecimiento de hidrocarburos, bloqueado de facto desde el inicio de la guerra, con consecuencias en cadena para la economía mundial.

Entre los “progresos” en las negociaciones, las agencias iraníes Fars y Tasnim destacan que Estados Unidos habría aceptado liberar “los activos iraníes y la necesidad de debates técnicos y de expertos más exhaustivos al respecto”. Pero poco antes un funcionario estadounidense desmintió que Washington hubiera aceptado desbloquearlos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, es recibido por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Foto: AFP

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif estima que las partes están en una fase de todo o nada, lo que complica “establecer una tregua duradera”.

La brecha entre los beligerantes es abismal en temas cruciales como las sanciones, la situación en Líbano, donde Israel libra una guerra contra el grupo terrorista proiraní Hezbolá, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Medios de comunicación iraníes aseguran que Estados Unidos plantea “exigencias excesivas” sobre el estrecho de Ormuz.

En otro orden, Trump advirtió ayer a China que tendrá “grandes problemas” si se confirma que se prepara para enviar armas a Irán. “Si China hace eso, China va a tener grandes problemas”, dijo a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida. La inteligencia estadounidense cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecer sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín.

Soldado israelí vigila la frontera con Brent, aldea ubicada en el sur del Líbano. Foto: Atef Safadi/EFE.

Líbano

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, Israel sostuvo que Líbano no está incluido en la tregua.

El ejército israelí anunció haber atacado, en las últimas 24 horas, más de 200 objetivos del grupo terrorista Hezbolá.

Según la presidencia libanesa, para este martes están previstas conversaciones entre Líbano e Israel en Washington, que Hezbolá no ve con buenos ojos.

Por su parte, Netanyahu anunció que Israel quiere un acuerdo que “perdure generaciones”. “Líbano ha acudido a nosotros para iniciar negociaciones directas (...) He puesto dos condiciones: queremos el desarme de Hezbolá y queremos un verdadero acuerdo de paz que perdure durante generaciones”, dijo en su discurso televisado. EFE, AFP

El presidente Donald Trump abandona el National Golf Club de Washington D.C. Foto: AFP

Programas nuclear y balístico iraníes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer sábado que su país destruyó los programas nuclear y balístico iraníes. Los comentarios de Netanyahu se produjeron mientras que enviados iraníes y estadounidenses sostuvieron las dos primeras rondas de negociaciones en Pakistán.

Netanyahu dijo, en un discurso televisado, que la guerra contra Teherán también ha debilitado a los dirigentes iraníes y a sus aliados regionales. “Hemos llegado a una situación en la que Irán ya no tiene una sola instalación de enriquecimiento operativa”, añadió. Asimismo, dijo que, durante décadas, el liderazgo iraní y sus aliados han “amenazado” a Israel. “Querían estrangularnos, y (ahora) nosotros los estrangulamos. Nos amenazaron con la aniquilación, y ahora luchan por sobrevivir”, destacó. AFP

Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que “la campaña aún no ha terminado” en una comparecencia en la que abordó la guerra en Oriente Medio, emitida cuando Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de paz en Islamabad. También afirmó que Israel ha conseguido “logros históricos” frente a Irán, pero que tiene “más que hacer” ante la República Islámica y sus milicias aliadas en la región.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: AFP