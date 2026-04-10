¿Peaje en Ormuz?: la denuncia de Trump sobre Irán y el estrecho y lo que puede pasar en la negociaciones

El frágil alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán el pasado martes, se pondrá a prueba mañana sábado cuando comiencen en Pakistán las negociaciones para el fin de la guerra en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump le dijo ayer a la cadena NBC News que se sentía “muy optimista” sobre un acuerdo de paz con Irán.

Trump señaló que los líderes de Irán se mostraban “mucho más razonables” en privado, pero agregó que “si no alcanzan un acuerdo va a ser muy doloroso”. El vicepresidente JD Vance encabezará la delegación estadounidense que viaja a Pakistán a las negociaciones.

Entretanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó a su gabinete emprender “negociaciones directas” con Líbano.

Rescatistas libaneses retiran los escombros tras ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un edificio en Beirut. Foto: AFP

Advertencia sobre peaje

Pese a esperar un acuerdo de paz con Irán, Trump advirtió ayer al régimen iraní que cese de inmediato cualquier cobro a petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz. “Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros”, dijo Trump en su cuenta de Truth Social en referencia a las embarcaciones que han comenzado a circular por este paso estratégico luego del alto al fuego. “¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!”, advirtió Trump en un nuevo aviso a Irán.

De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesado el estrecho de Ormuz, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a normalizarse tras el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán.

Por el estratégico estrecho de Ormuz circulaba alrededor del 20% del comercio marítimo mundial antes de la guerra.

La comunidad internacional y los mercados reaccionaron al alza tras el anuncio de la tregua, que daba a entender el regreso del movimiento para cientos de buques petroleros que están varados en las aguas del Golfo Pérsico, algo que ha disparado los precios del crudo y de muchos otros productos.

Pero tan solo cinco buques graneleros transitaron por Ormuz durante la jornada del miércoles, según la empresa de análisis marítimo Kpler. Antes de la guerra transitaban entre 120 y 140 buques diarios. Así, el futuro del estrecho de Ormuz sigue en el aire.

El presidente estadounidense Donald Trump en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca Foto: AFP

“Como era de esperar, los datos preliminares del 9 de abril no muestran una recuperación significativa del tráfico. Muchos armadores y fletadores se mantienen a la expectativa, a la espera de mayor claridad por parte de las autoridades y las aseguradoras”, afirmó en su cuenta de LinkedIn el analista en comercio marítimo Daejin Lee. El experto anticipó que “probablemente transcurrirán algunos días más antes de que se observe algún cambio tangible en los patrones de tráfico”.

Y es que el estrecho de Ormuz sigue cerrado, o así lo ha denunciado ayer jueves el ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultán al Jaber, que ha pedido la apertura “incondicional” de esta vía natural.

Además, ha estimado que “230 buques se encuentran cargados de petróleo y listos para zarpar”, por lo que ha exigido que toda embarcación debe tener la libertad de navegar por el corredor sin restricciones, porque “ningún país tiene derecho legítimo a determinar quién puede pasar y bajo qué condiciones”.

Al Jaber denunció que Irán ha manifestado que “el paso está sujeto a permisos, condiciones y presión política”, algo que calificó de “coerción”, al tiempo que recordó que Ormuz es un estrecho natural regido por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que garantiza el tránsito como un derecho y no un privilegio.

Personas sostienen retratos del asesinado líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y de su hijo y sucesor, Mojtaba Khamenei Foto: AFP

Todas las alarmas han saltado después de que el portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, Hamid Hosseini, afirmara al Financial Times que Irán pretende cobrar peajes a los buques petroleros que pasen por Ormuz, que además serán sometidos a inspecciones.

La polémica ha acabado de explotar después de que Hosseini indicara que las tasas se deberán pagar en criptomonedas, principalmente para evitar las sanciones que pesan sobre Irán.

“Cuando llega el mensaje e Irán haya finalizado su evaluación, los buques tendrán unos segundos para pagar en Bitcoin, lo que garantiza que no puedan ser rastreados ni confiscados debido a las sanciones”, dijo el responsable.

La Comisión Europea (CE) no perdió tiempo en reaccionar y el portavoz de Exteriores, Anouar El Anouni, rechazó ayer que se exija cualquier tipo de pago para atravesar Ormuz, ya que “el derecho a la libre navegación deben garantizarse siempre”, de acuerdo con las normas internacionales. EFE, AFP

Fracasa freno demócrata

Los republicanos que controlan el Congreso de Estados Unidos frenaron ayer jueves una resolución impulsada por la oposición demócrata destinada a limitar los poderes militares del presidente Donald Trump contra Irán. Con esta iniciativa en gran medida simbólica, bloqueada en la Cámara de Representantes, los demócratas buscaban manifestar su rechazo a la guerra desatada el 28 de febrero.

La moción destinada a aprobar el texto fracasó durante una brevísima sesión de procedimiento, mientras la mayoría de los legisladores se encuentran lejos de Washington, en receso parlamentario.

Sede de la OTAN en Vilna, Lituania. Foto: AFP