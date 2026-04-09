Israel ordena "evacuación urgente" de barrios del sur de Beirut: Europa advierte que peligra alto el fuego

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron este jueves una orden de evacuación generalizada que abarca varios barrios del sur de Beirut, en el Líbano. En general, el pedido de evacuación viene seguido de ataques israelíes.

La lista de barrios a evacuar incluyen Haret Hreik, Gubeiri, Lilaki, Hadath, Borj El Brajne y Tawhida Al Ghadir, pero también las zonas de Chiyah y Janah, que no habían estado incluidas en los ataques del miércoles. Según cifras citadas por la cadena CNN, los atentados dejaron 182 muertos y 890 heridos.

Fotografías sobre los escombros de un edificio de viviendas destruido tras bombardeos en Beirut. Foto: Wael Hamzeh/EFE.

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reclamó este jueves que el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán incluya al Líbano, una petición que también han llevado a cabo los Gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido tras la nueva ofensiva de Tel Aviv contra Beirut.

"Las acciones de Israel están sometiendo a una fuerte presión el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua con Irán debería extenderse al Líbano", dijo este jueves Kallas a través de redes sociales.

Repercusión en los mercados y el petróleo

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 5,51 %, hasta los 99,61 dólares el barril, después de que Irán acusara a EE.UU. de violar elementos del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre ambos países.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 5,20 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Un operador en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) Foto: AFP

Esta subida se produce después de que el oro negro estadounidense registrara este miércoles su mayor caída diaria desde 2020.

El WTI cerró en 94,41 dólares el barril, tras restar un 16,41 % respecto al cierre anterior, en la primera jornada del alto el fuego, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Israel mata a sobrino de líder de Hezbolá en un ataque

El Ejército de Israel mató durante la noche del martes en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder del grupo Hezbolá, al que identificó como Ali Yusuf Harshi en un comunicado emitido este jueves.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hizbulá, Naim Qassem", reza el texto.

Las fuerzas armadas afirman que Harshi tenía un rol central en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel negó que Qassem haya muerto en el ataque.

Con información de Agencia EFE