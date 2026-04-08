El presidente ede Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con imponer "inmediatamente" aranceles de un 50 % a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica para reducirles aranceles y sanciones.

"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE.UU. con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones", alegó Trump en su red social Truth Social.

Alto el fuego

Por otra parte, en otra de sus publicaciones en la red social, Trump aseguró que ha constatado que Irán "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo", justificando la postura negociadora que ha llevado al alto el fuego de dos semanas.

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (de los bombarderos B-2)", apuntó el presidente en un mensaje en su red social Truth Social.

Cuando faltaba poco más de una hora para que venciera el plazo dado por Trump para desatar un “infierno” sobre Irán si la república islámica no aceptaba negociar el fin de la guerra en Medio Oriente, el mundo respiró con algo más de alivio. El presidente de Estados Unidos anunció anoche una tregua de dos semanas, durante la cual negociará con Irán el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 20% del petróleo y gas del mundo, y el futuro del programa nuclear iraní.

Luego del anuncio de Trump, y tras más de un mes de demoledores ataques de Estados Unidos e Israel, Irán dijo que había aceptado entablar conversaciones con Washington, que comenzarán el viernes en Pakistán, para poner fin a la guerra. Pakistán, que actúa como mediador, confirmó que Irán acordó un “alto el fuego inmediato”, según su primer ministro, Shehbaz Sharif.

Bandera nacional iraní yace junto a los escombros tras los ataques en la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán. Foto: AFP

Trump afirmó que Estados Unidos estaba “muy avanzado” en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, que había presentado un plan de 10 puntos que él calificó de “viable”.

Según Irán, el plan incluye el levantamiento de las sanciones de larga data, la garantía del “control” del país sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región. Además, exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio.

El precio del petróleo cayó casi el 18% después del pronunciamiento de Trump.

El ultimátum de Trump

El presidente estadounidense había fijado para Irán un plazo para abrir el estrecho de Ormuz a las 20.00 de Washington (21.00 de Uruguay) de ayer martes.

Donald Trump. AFP

Anteriormente había amenazado con destruir todas las centrales eléctricas y los puentes del país de 90 millones de habitantes. “Una civilización entera morirá esta noche, para nunca volver. No quiero que eso ocurra, pero probablemente sucederá”, había escrito Trump.

En concreto, el mandatario había amenazado con devolver a Irán a la “Edad de Piedra”.

Con información de EFE y AFP