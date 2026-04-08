Tregua al filo del plazo y dos semanas para negociar: el plan de Irán que Trump ve "viable" y la apertura de Ormuz

Cuando faltaba poco más de una hora para que venciera el plazo dado por Donald Trump para desatar un “infierno” sobre Irán si la república islámica no aceptaba negociar el fin de la guerra en Medio Oriente, el mundo respiró con algo más de alivio. El presidente de Estados Unidos anunció anoche una tregua de dos semanas, durante la cual negociará con Irán el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 20% del petróleo y gas del mundo, y el futuro del programa nuclear iraní.

Luego del anuncio de Trump, y tras más de un mes de demoledores ataques de Estados Unidos e Israel, Irán dijo que había aceptado entablar conversaciones con Washington, que comenzarán el viernes en Pakistán, para poner fin a la guerra. Pakistán, que actúa como mediador, confirmó que Irán acordó un “alto el fuego inmediato”, según su primer ministro, Shehbaz Sharif.

Anuncio de Donald Trump. Foto: captura.

Trump aseguró que mantuvo ayer conversaciones con el primer ministro Sharif y con el jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir, y que ambos le pidieron que “contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán”.

“Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y ataque contra Irán por un período de dos semanas”, escribió en la red Truth Social.

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán, en Washington, Foto: AFP

“¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Medio Oriente”, añade el texto.

“Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, aseguró Trump, que consideró que este “perdurable problema” entre Washington y Teherán “se encuentra próximo a su resolución”.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó luego un paso seguro durante dos semanas para los barcos a través del estrecho de Ormuz, la vía de salida de una quinta parte del petróleo mundial, que Irán había cerrado en represalia por la guerra iniciada el 28 de febrero.

Trump afirmó que Estados Unidos estaba “muy avanzado” en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, que había presentado un plan de 10 puntos que él calificó de “viable”.

Manifestante ondea una bandera iraní durante una protesta contra la acción militar estadounidense en Washington, DC. Foto: AFP

Según Irán, el plan incluye el levantamiento de las sanciones de larga data, la garantía del “control” del país sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región. Además, exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio.

El precio del petróleo cayó casi el 18% después del pronunciamiento de Trump.

El presidente estadounidense había fijado para Irán un plazo para abrir el estrecho de Ormuz a las 20.00 de Washington (21.00 de Uruguay) de ayer martes.

Anteriormente había amenazado con destruir todas las centrales eléctricas y los puentes del país de 90 millones de habitantes. “Una civilización entera morirá esta noche, para nunca volver. No quiero que eso ocurra, pero probablemente sucederá”, había escrito Trump.

En concreto, el mandatario había amenazado con devolver a Irán a la “Edad de Piedra”.

Bandera nacional iraní yace junto a los escombros tras los ataques en la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán. Foto: AFP

Varios de los principales líderes mundiales rechazaron estas declaraciones de Trump. Por ejemplo, el papa León XIV dijo que “esta amenaza contra todo el pueblo de Irán” era “verdaderamente inaceptable”.

Antes del anuncio de la tregua, Estados Unidos e Israel atacaron infraestructura de Irán, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó ataques contra vías férreas y puentes que, dijo, eran utilizados por la Guardia Revolucionaria, la fuerza de elite del régimen iraní.

El ejército israelí también emitió una declaración de lamento tras reconocer que había dañado una sinagoga en Teherán, cuando su objetivo era un alto mando iraní.

Los medios estatales iraníes publicaron fotos que supuestamente mostraban grupos de personas formando cadenas humanas para proteger centrales eléctricas. Irán ha respondido a la guerra atacando a los Estados árabes del Golfo Pérsico que albergan tropas estadounidenses.

Israel, a su vez, ha lanzado una gran ofensiva en el Líbano contra objetivos del grupo terrorista Hezbolá, aliado de Irán.

Se observan estelas de cohetes en el cielo sobre Netanya, Israel, el 8 de abril de 2026. Foto: AFP

Ataque a Israel

Anoche, pese al anuncio del alto el fuego, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron de al menos tres ataques sobre su territorio.

Minutos después de que el presidente Trump comunicara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas de Irán, las FDI “detectaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”, según indicaron en su canal de Telegram.

Las Fuerzas de Defensa israelíes enviaron mensajes similares en al menos tres ocasiones, en los que pidieron “a la población entrar en un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso”, sin que se hayan notificado heridos o daños materiales. Anoche se escucharon explosiones desde Jerusalén y Jericó, en Cisjordania, según corresponsales de la AFP.

Unos 20 minutos después de informar del ataque iraní, el ejército israelí autorizó a los habitantes, a través de la misma plataforma, a abandonar los refugios donde se los había instado a refugiarse.

En paralelo, el diario local Haarezt publicó que Israel “respetará el alto fuego con Irán”, aunque persisten preocupaciones sobre cómo se adaptará al acuerdo, y la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado “haber logrado más objetivos en la guerra”.

Se pueden ver los precios de la gasolina en una gasolinera Texaco en Houston, Texas. Foto: AFP

Combustibles

El aumento del precio de los combustibles y de la gasolina, en concreto, es la principal preocupación de los estadounidenses en lo que se refiere a las consecuencias de la guerra contra Irán, según una encuesta publicada ayer martes por el Centro de Investigación Pew.

Siete de cada diez estadounidenses, el 69%, están preocupados por su encarecimiento, incluyendo un 45% que confiesa estar sumamente preocupado.

También una mayoría muestra su preocupación por la posibilidad de enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán (61%), por el elevado número de bajas militares (59%), por atentados terroristas en Estados Unidos (56%) y por la expansión de la guerra a países fuera de Oriente Medio (53%).

Coalición por tránsito seguro en Ormuz

Representantes de más de 30 países se reunieron virtualmente ayer martes, convocados por el Reino Unido, para coordinar medidas que garanticen acceso futuro al estrecho de Ormuz de manera segura. Durante la reunión, los participantes exploraron “medidas apropiadas para una coalición internacional” en el estrecho de Ormuz una vez hayan cesado las hostilidades, informó el Ministerio de Defensa británico. Ayer no trascendió detalles del contenido de la conferencia.

Barco que transporta combustible saliendo de las costas de Dubai. Foto: AFP.