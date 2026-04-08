Alerta meteorológica por vientos muy fuertes: Inumet dice que puede haber rachas de 130 km/h

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja y otra amarilla este miércoles. La primera, por vientos muy fuertes y persistentes, abarca únicamente a las zonas costeras de Maldonado y Rocha. La segunda, por vientos de menor graduación, es para más departamentos.

La alerta naranja es porque la "depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 60 y 70 km/h con rachas entre 80 y 130 km/h del sector sureste y sur".

La alerta amarilla, en cambio, prevé "vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h con rachas entre 60 y 80 km/h del sector sureste al suroeste.

Ramas caídas producto de un ciclón extratropical en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé/El País

Localidades afectadas por la alerta naranja

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, Gerona, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo y Rocha.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Canelones: Atlántida, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Luis y Soca.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Lavalleja: 19 de Junio, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa Serrana.

Maldonado: Aiguá, Cerros Azules, El Edén, Gregorio Aznárez, Los Talas, Nueva Carrara y Pueblo Solís.

Rocha: 18 de Julio, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, San Luis Al Medio y Velazquez.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Alertas naranja y amarilla de Inumet el miércoles 8 de abril de 2026. Foto: Inumet

De momento, esta advertencia meteorológica rige hasta las 9:00 de este miércoles.

Por otro lado, según el aviso especial que emitió Inumet, "en los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico se espera que se produzca un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua", lo que "afectará las actividades marítimas y las propiedades cercanas a la costa".

Mientras tanto, el pronóstico de Inumet indica que en el resto del país continuarán las precipitaciones este miércoles, aunque irá mejorando en el correr de la tarde.