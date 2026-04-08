Bava realiza cambios para el debut de Nacional en Libertadores: el sector que refuerza y la sorpresa ofensiva

El Nacional de Jorge Bava debuta este miércoles en la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido por la primera fecha del grupo B en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 19:00 horas de Uruguay.

El tricolor entrenó por última vez este martes por la tarde en el Complejo Deportivo La Alpina, que está ubicado en La Serena, a unos 20 minutos del Hotel Enjoy Coquimbo donde concentran.

El entrenador del Bolso optó por no colocar una oncena en cancha para evitar darle información al rival, pero de acuerdo a lo que pudo saber Ovación Baltasar Barcia podría ingresar en el equipo en lugar de Tomás Verón Lupi.

El remate de Baltasar Barcia que terminó en gol de Nacional ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

El extremo derecho de 25 años, por quien Nacional protagonizó una puja con Peñarol en este mercado de pases, sería titular por primera vez en la era Bava.

Durante la actual temporada acumula 257 minutos jugados repartidos en nueve encuentros y su único gol lo anotó en la goleada 3-0 ante Cerro Largo, justo el día en el que se estrenó el actual director técnico.

En cuanto al resto de la oncena, ya se van disipando algunas dudas. Ignacio Suárez está confirmado en el arco y en el lateral derecho Nicolás “Ojito” Rodríguez le gana la pulseada a Juan Pintado con la mira en reforzar la defensa sabiendo que Los Piratas tienen un extremo habilidoso como Cristián Zavala por ese sector.

En la izquierda el DT optaría por la inclusión de Tomás Viera en una función que ya supo desempeñar en las juveniles y también el día de su estreno en Primera División, al tiempo que en la zaga estarán Agustín Rogel y el capitán Sebastián Coates.

Tomás Viera, zaguero de Nacional, en el hotel donde concentran en Coquimbo. Foto: Nahuel Casuriaga.

En el mediocampo Bava está más que conforme con el nivel mostrado y por tal motivo mantiene a Lucas Rodríguez en el eje, quien estará escoltado por Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro.

En ofensiva, por derecha estará Barcia, por izquierda Gonzalo Carneiro, que viene cumpliendo un rol clave en el retroceso colectivo tornándose por momentos un volante más, y como única referencia de área estará Maximiliano Gómez, el goleador del equipo en lo que va del 2026 con cinco goles y dos asistencias en 10 partidos jugados.

Coquimbo Unido vs. Nacional por Copa Libertadores: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Nacional: Ignacio Suárez; N. Rodríguez, Agustín Rogel, Sebastián Coates, Tomás Viera; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Maxi Gómez, Gonzalo Carneiro. DT: Jorge Bava.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Asistentes: Danilo Manis y Nailton Sousa (BRA).

Cuarto árbitro: Rafael Klein (BRA).

VAR: Rodolpho Toski y Rodrigo Nunes (BRA).

Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Hora: 19:00.

TV: ESPN en cable y Disney+ vía streaming.