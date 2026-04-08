Coquimbo Unido vs. Nacional por Copa Libertadores: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional tiene una cita con su historia hoy desde las 19:00 horas de Uruguay al visitar a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores. El partido contará con la transmisión de ESPN, a través del cable, y además vía streaming se podrá ver por intermedio de Disney+.

En su cuarto partido al mando del tricolor, Jorge Bava tiene el desafío de estrenarse de manera auspiciosa en el máximo certamen continental. Sin la presencia de titulares como Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido y Maxi Silvera por razones sanitarias, busca sobreponerse sabiendo el impacto que podría tener un festejo de visita.

Del otro lado estarán Los Piratas, que vienen de tener un 2025 histórico donde fueron campeones del fútbol chileno por primera vez, pero están en plena reconstrucción tras perder a varias figuras como Cecilio Waterman, el autor de uno de los goles con los que se coronaron frente a Unión La Calera, y Matías Palavecino, el 10 del equipo.

Nacional tuvo su última práctica este martes por la tarde en La Alpina

Jorge Bava previo al entrenamiento de Nacional en Chile. Foto: Nahuel Casuriaga.

El plantel de Nacional entrenó por última vez ayer por la tarde en el Complejo Deportivo La Alpina, situado a 20 minutos del hotel, pero Bava optó por no parar una oncena titular con el objetivo de no darle pistas al rival acerca de lo que pondrá en cancha para el estreno copero.

Coquimbo Unido vs. Nacional por la Copa Libertadores: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Nacional: Ignacio Suárez: Juan Pintado/N. Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Baltasar Barcia/Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez, Gonzalo Carneiro. DT: Jorge Bava.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Asistentes: Danilo Manis y Nailton Sousa (BRA).

Cuarto árbitro: Rafael Klein (BRA).

VAR: Rodolpho Toski y Rodrigo Nunes (BRA).

Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Hora: 19:00.

TV: ESPN en cable y Disney+ vía streaming.

Flavio Perchman y lo que sería una "muy buena" Copa Libertadores para Nacional

En diálogo exclusivo con Ovación, Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, reveló qué es lo que consideraría una "muy buena" Copa Libertadores de la institución: “Para lo que han sido los últimos años creo que cuartos de final sería una muy buena copa, pero bueno, después de que estemos ahí vamos a tener la ilusión de jugar la semifinal. Creo que también tenemos la posibilidad de reforzarnos a mitad de año, entonces antes de ver los refuerzos vamos a tener la posibilidad de saber cuál es el rival que nos toca en octavos, o sea que hay que ver si somos primeros o segundos y qué rival nos toca, eso cambia mucho. Cuando te dicen: 'hay que ganarle a cualquiera' es una de las mayores estupideces que yo escuché en mi vida, siempre uno prefiere un rival que otro”.