Nacional entrena en Chile pensando en Coquimbo: de la probable novedad en el once a las dudas para el debut

Enviado a Coquimbo, Chile

El Nacional de Jorge Bava apronta su debut en la Copa Libertadores, fijado para este miércoles frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y este martes por la tarde partió a su último entrenamiento que se desarrollará en La Serena.

El complejo deportivo elegido se denomina La Alpina y está ubicado en un sector estratégico, a unos 20 minutos del Enjoy Coquimbo, el sitio elegido por la delegación tricolor para concentrar.

Con mucha alegría y la foto incluida de Nicolás "Diente" López con un hincha que se acercó, el plantel emprendió su viaje en ómnibus a la práctica donde Bava terminará de definir la oncena titular.

Jorge Bava previo al entrenamiento de Nacional en Chile. Foto: Nahuel Casuriaga.

A pesar de las bajas obligadas de Luis Mejía, Emiliano Ancheta y Camilo Cándido, sumada a la de Maxi Silvera, quien se quedó entrenando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, el Bolso tiene el desafío de imponerse en su estreno continental, que será a partir de las 19:00 horas de Uruguay.

Tomás Viera, el zaguero formado en la cantera tricolor, ya está recuperado del golpe que sufrió en la cadera ante Montevideo City Torque y se perfila como titular, con la posibilidad de ocupar la zaga o incluso el lateral izquierdo, como le tocó hacerlo en su debut profesional.

👉 Así partió el plantel de Nacional rumbo al último entrenamiento previo al debut por Copa Libertadores ante Coquimbo.



🎥 @CasuriagaNahuel pic.twitter.com/DgaV7Rv36x — OVACIÓN (@ovacionuy) April 7, 2026

Cabe recordar que en ese sector no está Camilo Cándido y quien lo ocupó fue Federico Bais. Incluso, como ocurrió en el segundo tiempo ante Central Español, llegó a ocuparlo Nicolás "Ojito" Rodríguez, que conoce el puesto.

En el resto del equipo hay algunos nombres que salen de memoria como Ignacio Suárez, Sebastián Coates, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi, aunque hay otros que todavía falta resolver.