Atajó sin guantes, usó un look maradoniano y es clave en Coquimbo Unido, rival de Nacional en Copa Libertadores

Enviado a Coquimbo - Chile

Diego Sánchez es uno de los principales líderes futbolísticos de Coquimbo Unido, rival de Nacional en el debut por Copa Libertadores. El arquero chileno de 38 años destaca por su rendimiento dentro de la cancha y por algunas peculiaridades que definen su personalidad.

En plena definición de la Supercopa de Chile que disputaron frente a Universidad Católica en enero, el golero tomó una decisión que sorprendió a los árbitros. Con el partido igualado 0-0 y en vísperas de la definición por penales, optó por atajar sin los guantes. ¿El resultado? Le contuvo los remates a Diego Corral y Eugenio Mena, fue elegido la figura del partido y su equipo se impuso 8-7 en la definición desde los doce pasos para gritar campeón.

“La noche anterior desesperado miraba el techo y la hora. Eran las tres o las cuatro y me puse a ver penales de Católica. Ahí dije ‘ya, nos vamos a penales, voy a atajar dos y lo voy a hacer sin guantes'”, confesó el protagonista en diálogo con el podcast Mucho Blah Blah.

Y profundizó: “Me metí a la regla y todo, vi que no había ningún problema. Lo más chistoso es que cuando estábamos (esperando) para los penales me acerqué al árbitro y le pregunté si podía hacer los penales sin guantes. Él miró al línea, que dijo: ‘Sí, parece que sí’".

Sánchez también reveló qué fue lo que pensó tras confirmar que su deseo no estaba apartado del reglamento de la competición: "Mando los guantes a la chucha y me voy pa’l arco”.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación desde Coquimbo, Sánchez es un futbolista que genera mucho aprecio en la interna del fútbol chileno, y en especial con la hinchada de Los Piratas, con quien tiene una conexión especial. Si la instancia lo amerita suele improvisar bailes para arengar a los fanáticos y se caracteriza por el diálogo frecuente con los árbitros, al igual que por hacer múltiples juegos con la pelota durante la entrada en calor.

Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, y el día que usó un look maradoniano

Diego Sánchez y el look que utilizó en un partido frente a Universidad de Chile. @fcogalvez_foto. Foto: @coquimbounidooficial

El pasado martes 14 de marzo, en la antesala del partido frente a Universidad de Chile por el torneo local, Diego Sánchez se llevó todas las miradas al arribar al estadio con un look maradoniano caracterizado por un mechón de pelo amarillo.

Diego Armando Maradona lo hizo famoso aquel 7 de octubre de 1995, el día en que retornó oficialmente a Boca Juniors para jugar en La Bombonera frente a Colón tras una suspensión de 15 meses.

El cambio del color de pelo es una acción frecuente en este arquero de amplio recorrido, que también pasó por clubes como Antofagasta, Unión Española, San Felipe y Palestino.

Cuándo juegan Coquimbo Unido y Nacional por Copa Libertadores

Jorge Bava, director técnico de Nacional, durante su debut frente a Cerro Largo en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

El estreno del Nacional de Jorge Bava en la Copa Libertadores será este miércoles 8 de abril cuando enfrente a Coquimbo Unido desde las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.