Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

"Lo encuentro totalmente desubicado": Vairo sobre lo que le dijo Leodán González, árbitro VAR de Nacional-Central

El presidente de Nacional confirmó que le pidieron al Colegio de Árbitros que Javier Burgos no arbitre al tricolor "por un buen tiempo".

El País
El País
06/04/2026, 09:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ricardo Vairo, presidente de Nacional, tomando la palabra en conferencia de prensa junto a Flavio Perchman, vicepresidente.
Ricardo Vairo, presidente de Nacional, tomando la palabra en conferencia de prensa junto a Flavio Perchman, vicepresidente.
Foto: Leonardo Mainé | Archivo El País

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, cargó contra el arbitraje luego de la derrota frente a Central Español en el Gran Parque Central y aseguró que su equipo fue perjudicado en una noche marcada por la polémica.

“Nosotros nos sentimos muy perjudicados por el arbitraje del otro día”, afirmó este lunes, y fue más allá al señalar que “el protagonista del partido parecía el árbitro”, en referencia a Javier Burgos. Según explicó, durante el primer tiempo “cortó más el juego él, yendo a hablar con jugadores que nadie entiende qué les va a decir”, dijo en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes).

Vairo también cuestionó los criterios aplicados dentro del área y apuntó a: “Esa uruguayez de proteger al más débil: como Maxi Gómez es más fuerte se lo puede empujar”.

En esa línea, el dirigente tricolor sostuvo que algunos jueces “se dejan influir por la hinchada” y criticó el funcionamiento del VAR: “Escuchando los audios, uno tampoco entiende el criterio. Parece que buscan la vuelta para que no sea penal”.

Además, hizo foco en una de las decisiones del cierre del partido: “No hay una preocupación por el espectáculo. La amarilla para el arquero al minuto 93’ es una tomada de pelo”.

“No queremos que este árbitro nos arbitre por un buen tiempo”, aseguró Vario sobre Javier Burgos. Y también cuestionó el respaldo institucional hacia los jueces: “No comparto ese blindaje que hay en el Colegio de Árbitros, parece que nunca se equivocan y que siempre tienen razón”.

De todos modos, descartó intencionalidad: “No siento que haya sido premeditado. Sí que hay árbitros que no están preparados para dar el mejor espectáculo y que no se pueden aislar de las presiones”.

Por último, reveló un intercambio con el árbitro Leodan González, que estuvo al frente del VAR en ese partido: “Me dijo que sea caballero y que habíamos perdido bien. Lo encuentro totalmente desubicado y tratando de sacarse responsabilidad de arriba”.

El árbitro Leodán González en un partido de Nacional en el Gran Parque Central
El árbitro Leodán González en un partido de Nacional en el Gran Parque Central.
Foto: Ignacio Sánchez

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Ricardo VairoNacionalLeodan González

Te puede interesar