Aunque fue el último en enterarse, Diego Monarriz dejó de ser el técnico de Danubio tras el empate con Torque

Fue una fecha nefasta para los entrenadores argentinos en la décima jornada del Torneo Apertura, porque a la salida de Sebastián Méndez de Juventud de Las Piedras se le sumó el cese de Diego Monarriz de Danubio, en algo que se vislumbraba como podía pasar por lo que venía aconteciendo con los franjeados en el primer torneo corto de la temporada y por lo que algunos dirigentes venían pensando en la interna.

En una reunión excepcional de la directiva de Danubio de este domingo por la tarde, los dirigentes tomaron la decisión de sacar a Monarriz, el argentino que fue la revelación del 2025 llevando a Juventud de Las Piedras a clasificar por primera vez en la historia a la Copa Libertadores, pese a que fue cortado en el tramo final de la temporada.

Sorpresivamente, pese a anunciar públicamente que debía seguir en su cargo según las palabras del gerente deportivo Gustavo Matosas en el Polideportivo de este domingo, él se hará cargo del equipo en lo que resta del Torneo Apertura como lo hizo en el final de la temporada pasada luego del corte de Juan Manuel Olivera. Lo más llamativo de la situación es que el último en enterarse de que había sido echado fue el propio Monarriz y su cuerpo técnico, que entraron en conocimiento de la situación por la información inicial que brindó el periodista argentino especializado en mercado de pases, César Luis Merlo.

☑️ Diego Monarriz deja de ser el entrenador principal de nuestro equipo.



Agradecemos a él y a su CT su profesionalismo y le deseamos éxitos en futuros desafíos. #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/JaeFUy9c83 — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) April 6, 2026

Danubio está en el puesto 12 del Torneo Apertura con 13 puntos en 10 partidos, producto de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. El franjeado perdió varios puntos en los últimos minutos de los partidos, como contra Progreso, cuando un gol en contra de Ivo Constantino le sacó el triunfo (2-2) y de igual forma que aconteció en esta fecha, cuando llegó al minuto 90 ganando y Montevideo City Torque se lo igualó.

A su vez, el corte se da justamente después de una semana en la que Matosas se había quejado públicamente en el programa #Minuto1 (Carve Deportiva) del poco descanso que venía teniendo el equipo en relación a sus rivales, en especial en el último tramo del Apertura con la fecha entre semana incluída.

Desde la directiva (que estuvo dividida) entendieron que Danubio tiene un mejor plantel de lo que indican los números, y estuvieron en desacuerdo con el manejo de algunos cambios del DT, más allá de que son conscientes de que el plantel quedó corto en algunas posiciones y que las lesiones le han jugado una mala pasada, como a varios equipos de Primera División. El franjeado no gana desde que goleó a Juventud en Jardines 4-1; desde ahí cayó con Wanderers 2-1, empató con Defensor Sporting a cero, perdió con Cerro Largo en Melo 2-0 e igualó con los Ciudadanos 1-1. En la próxima visita a Central Español en el Parque Palermo el domingo a las 10.