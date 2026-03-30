Cerro Largo vs. Danubio en vivo por el Apertura: el arachán quiere hacerse fuerte en el Ubilla

Iba a ser el último partido de la fecha nueve del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, pero dos partidos suspendidos del domingo pasaron para este martes. Aún así, el duelo entre Cerro Largo y Danubio en el estadio Ubilla de Melo (que transmite DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores), se arasó una hora y media y finalmente se jugará a las 20:30.

El atraso del que fue víctima el partido tuvo que ver con que el móvil que trasladaba el VAR hasta Melo sufrió un desperfecto en la ruta y tuvo que ser guinchado hasta llegar al estadio Ubilla. Por ese motivo el partido que tenía que disputarse a las 18:00, comenzará una hora y media después.

En cuanto a lo futbolístico, el equipo arachán viene de una de sus peores expresiones futbolísticas en lo que va de la temporada: fue goleado 3-0 frente a Nacional en el Gran Parque Central y esta noche buscará revertir con el objetivo de volver a hacer que el Ubilla sea su fortaleza. Hay un buen antecedente, le ganó el último partido allí a Deportivo Maldonado y a Danubio siempre le ha costado el viaje a Melo. La Franja viene de igualar sin goles en el clásico ante Defensor Sporting en Jardines del Hipódromo.

Cerro Largo vs. Danubio: alineaciones probables

Día. Lunes 30 de marzo

Hora. 18:00

Torneo. Apertura, fecha 9

Transmite. Dsports, Disney+, AntelTV, cableoperadores

Cerro Largo. Pedro González; Alexander Hernández, Alexis Piegas, Matias Fracchia, Santiago Franca; Gustavo Viera, Mario García, Lucas Correa, Axel Pandiani, Maximiliano Añasco; Tiziano Correa.

DT. Danielo Núñez

Danubio. Mauro Goicoechea; Camilo Mayada, Emiliano Velázquez, Joaquín Pereyra, Tomás Cavanagh; Ivan Rossi, Sebastián Rodríguez; Mateo Peralta, Maicol Ferreira, Enzo Cabrera; Nicolás Azambuja.

DT. Diego Monarriz.

Árbitro. Andrés Matonte.

Asistentes. Matías Rodríguez y Agustín De Armas.

Cuarto. Lucas Andrade.

VAR. Christian Ferreyra y Sebastián Silvera.