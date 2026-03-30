Juventud vs. Boston River en vivo por el Apertura: dos que juegan copas buscan engrosar el promedio en lo local

El Parque Artigas fue uno de los tres escenarios que no pudieron presentarse este domingo. El duelo entre Juventud de Las Piedras y Boston River por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya fue uno de los suspendidos por lluvia y tendrá revancha este lunes (15:00 por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores).

Juventud de Las Piedras vs. Boston River: alineaciones probables

Día. lunes 30 de marzo

Hora. 15:00

Torneo. Apertura, fecha 9

Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores

Juventud: N. Rossi; L. Roldán, M. Cáceres, F. Risso, E. Más; E. Cecchini, R. Peralta; G. Gómez, A. Alaniz, A. Cruz, B. Larregui.

DT: Sebastián Méndez.

Boston River: B. Antúnez; J. Acosta, K. Sotto, M. Rivero, J. O'Neill; F. Barrios, A. Amado; G. Reyna, G. Ramírez, F. Martínez; A. González.

DT: Ignacio Ithurralde.

Árbitro. Federico Arman

Asistentes. Marcos Rosamen y Mauricio Hernández

Cuarto. Federico Modernell

VAR. Andrés Cunha y Anahí Fernández.