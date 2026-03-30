Juventud vs. Boston River en vivo por el Apertura: dos que juegan copas buscan engrosar el promedio en lo local
El pedrense viene de una racha negativa de tres derrotas al hilo y necesita sumar de a tres como local. El Sastre, llega después de perder con Peñarol y también está en los últimos puestos.
El Parque Artigas fue uno de los tres escenarios que no pudieron presentarse este domingo. El duelo entre Juventud de Las Piedras y Boston River por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya fue uno de los suspendidos por lluvia y tendrá revancha este lunes (15:00 por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores).
Juventud de Las Piedras vs. Boston River: alineaciones probables
Día. lunes 30 de marzo
Hora. 15:00
Torneo. Apertura, fecha 9
Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores
Juventud: N. Rossi; L. Roldán, M. Cáceres, F. Risso, E. Más; E. Cecchini, R. Peralta; G. Gómez, A. Alaniz, A. Cruz, B. Larregui.
DT: Sebastián Méndez.
Boston River: B. Antúnez; J. Acosta, K. Sotto, M. Rivero, J. O'Neill; F. Barrios, A. Amado; G. Reyna, G. Ramírez, F. Martínez; A. González.
DT: Ignacio Ithurralde.
Árbitro. Federico Arman
Asistentes. Marcos Rosamen y Mauricio Hernández
Cuarto. Federico Modernell
VAR. Andrés Cunha y Anahí Fernández.
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