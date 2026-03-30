Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Juventud vs. Boston River en vivo por el Apertura: dos que juegan copas buscan engrosar el promedio en lo local

El pedrense viene de una racha negativa de tres derrotas al hilo y necesita sumar de a tres como local. El Sastre, llega después de perder con Peñarol y también está en los últimos puestos.

El País
El País
30/03/2026, 14:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Bruno Larregui, durante un partido de Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas.
Bruno Larregui, durante un partido de Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas.
Foto: Juventud

El Parque Artigas fue uno de los tres escenarios que no pudieron presentarse este domingo. El duelo entre Juventud de Las Piedras y Boston River por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya fue uno de los suspendidos por lluvia y tendrá revancha este lunes (15:00 por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores).

Uruguay vs. Argelia por la fecha FIFA: día, hora y dónde ver un nuevo amistoso de la Celeste previo al Mundial

Juventud de Las Piedras vs. Boston River: alineaciones probables

Día. lunes 30 de marzo
Hora. 15:00
Torneo. Apertura, fecha 9
Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores
Juventud: N. Rossi; L. Roldán, M. Cáceres, F. Risso, E. Más; E. Cecchini, R. Peralta; G. Gómez, A. Alaniz, A. Cruz, B. Larregui.
DT: Sebastián Méndez.

Boston River: B. Antúnez; J. Acosta, K. Sotto, M. Rivero, J. O'Neill; F. Barrios, A. Amado; G. Reyna, G. Ramírez, F. Martínez; A. González.
DT: Ignacio Ithurralde.

Árbitro. Federico Arman
Asistentes. Marcos Rosamen y Mauricio Hernández
Cuarto. Federico Modernell
VAR. Andrés Cunha y Anahí Fernández.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Liga AUF Uruguaya

Te puede interesar