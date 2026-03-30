Uruguay vs. Argelia por la fecha FIFA: día, hora y dónde ver un nuevo amistoso de la Celeste previo al Mundial

La fecha FIFA de marzo llega a su fin este martes para Uruguay y la Celeste asume su segundo reto de esta ventana al enfrentar a Argelia en el Allianz Stadium de Turín, propiedad de la Juventus de Italia. El encuentro será a partir de las 15:30 (hora de Uruguay).

El encuentro frente a la selección argelina se podrá ver en vivo este martes a través de la página de YouTube de AUF TV. El acceso a Youtube Members será exclusivo para miembros suscriptos al canal. La AUF añadió que el pago de este servicio se renueva mensualmente, pero puede ser cancelado en cualquier momento por los usuarios.

Además, contará con la transmisión por cable de DSports, Nuevo Siglo, Flow, TCC, Montecable, Multiseñal y sus respectivas señales de streaming. A su vez, también se podrá seguir por Canal 5, en televisión abierta.

Cabe recordar que para este partido, Uruguay tendrá la baja de Joaquín Piquerez que con un esguince de tobillo fue desafectado del plantel y volvió a Brasil, donde defiende a Palmeiras, para continuar con su recuperación tras salir a los 10' en el Estadio de Wembley.

A su vez, Santiago Bueno y Agustín Álvarez Martínez, que no tuvieron minutos en el empate 1-1 ante Inglaterra del pasado viernes, buscarán poder ingresar al banco de suplentes e ingresar al campo de juego para volver a defender a la Celeste.

Corto historial frente a la selección de Argelia

La selección uruguaya afrontará este martes en Turín un nuevo examen internacional ante un rival poco frecuente en su historia pero que llega con un presente competitivo y con la ambición de consolidarse en el escenario global. El encuentro permite a Marcelo Bielsa seguir ajustando piezas, profundizar en la renovación y medir a la Celeste frente a un equipo africano de perfil dinámico, físico, técnicamente dotado y que podría ser un potencial rival en instancias de eliminación directa en el Mundial.

El duelo tendrá, además, un matiz histórico: será apenas el segundo enfrentamiento entre Uruguay y Argelia. El único antecedente data del 12 de agosto de 2009, cuando se midieron en Argel en un amistoso que terminó con victoria local por 1–0. Aquel partido, disputado en un estadio repleto y en un clima de euforia argelina —el país estaba a meses de regresar a un Mundial tras 24 años—reunió por primera vez en cancha a Luis Suárez, Edinson Cavani y Sebastián Abreu, tres nombres que marcarían una era en la selección, aunque ninguno logró convertir aquella tarde.

El gol argelino lo anotó Rafik Djebbour. Uruguay, por su parte, presentó un equipo con Martín Silva en el arco y varias pruebas tácticas poco habituales: Tabárez llegó a juntar tres delanteros centro en simultáneo, un rasgo excepcional dentro de su ciclo.

Quince años después, el cruce vuelve a aparecer en el calendario, esta vez en territorio neutral y con realidades muy distintas. Para Uruguay, el partido representa una oportunidad de consolidar funcionamiento y dar rodaje a nuevas generaciones; para Argelia, un desafío de jerarquía ante un rival histórico del fútbol sudamericano.