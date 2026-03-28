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El País Ovación Fútbol

Joaquín Piquerez retorna a Brasil tras el esguince de tobillo que sufrió en el cruce de Uruguay ante Inglaterra

El lateral de la selección, que en el arranque del partido quedó sentido tras la caída de Noni Madueke sobre su tobillo derecho, se reintegrará al Palmeiras para trabajar en su recuperación.

El País
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28/03/2026, 16:48
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Joaquín Piquerez en el duelo con Noni Madueke durante el Uruguay vs. Inglaterra.
Joaquín Piquerez en el duelo con Noni Madueke durante el Uruguay vs. Inglaterra.
Foto: AFP.

Joaquín Piquerez fue elegido por Marcelo Bielsa para integrar la oncena titular de Uruguay ante Inglaterra, pero a los 10 minutos tuvo que abandonar la cancha tras la caída de Noni Madueke sobre su tobillo derecho.
De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el lateral del Palmeiras sufrió un esguince en la zona y este sábado emprendió su viaje rumbo a Brasil para iniciar su recuperación con la sanidad del Verdão.

De esta manera, queda desafectado de la delegación uruguaya que el próximo martes se medirá ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín por el segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo. Su foco está puesto en recuperarse lo antes posible sabiendo que restan poco más de dos meses para el inicio del Mundial 2026.

Joaquín Piquerez visiblemente dolorido durante el partido de Uruguay ante Inglaterra en Wembley.
Joaquín Piquerez visiblemente dolorido durante el partido de Uruguay ante Inglaterra en Wembley.
Foto: GLYN KIRK/AFP fotos.

Piquerez había regresado al equipo en el tramo final de la Eliminatoria tras recuperarse de una lesión en la rodilla, que lo tuvo seis meses y medio fuera de las canchas. Su primera titularidad fue ante Perú el día que la Celeste obtuvo su clasificación al Mundial 2026, y luego en el amistoso que terminó con empate sin goles ante México.

A la hora de pensar en los posibles reemplazantes de Piquerez para jugar ante Argelia, en el lateral izquierdo Bielsa tiene como opción a Matías Viña y Juan Manuel Sanabria. Además, en su club Maximiliano Araújo ha jugado gran parte de la temporada en dicha posición.

Por su parte, Mathías Olivera también es un candidato natural a ocupar el puesto considerando que ese fue el cambio que realizó el técnico al percatarse de la lesión de Piquerez: ingresó José María Giménez a la zaga y Olivera pasó al sector izquierdo.

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