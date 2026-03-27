Marcelo Bielsa tras el agónico empate de Uruguay con Inglaterra en Wembley: "Defendimos bien y eso tiene valor"

Tras el 1-1 de la selección de Uruguay ante Inglaterra, Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa desde el Wembley Stadium. "Defendimos bien y eso tiene valor. Nos costó manejar el trámite del partido y no pudimos tener el dominio, pero el trámite global lo manejó Inglaterra", sostuvo el entrenador argentino.

A su vez, el rosarino se refirió a la inclusión como titulares de Agustín Canobbio y Fernando Muslera. El primero no jugaba con la Celeste desde la Copa América 2024, mientras que el experimentado arquero volvía a estar bajo los tres palos de Uruguay luego de cuatro años. "Canobbio y Muslera son opciones para la posición de arquero y extremo dentro del grupo de jugadores que participan", soslayó.

Bielsa continuó con el análisis del partido: "La posesión fue de Inglaterra y eso nos obligó a defender y nos llevó a muchos momentos del primer tiempo lograr recuperar la pelota, sostenerla y llevarla al campo rival. No es lo que preferimos, pero nosotros creamos poco peligro. Sin embargo, Inglaterra no creó más peligro que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron más pelotas para acatar y nosotros menos".

"Después el equipo físicamente hizo un esfuerzo muy grande y que no se haya desnivelado el resultado tuve que ver con un gran esfuerzo físico para recuperar la pelota. Es verdad que en el último tercio del partido lo fuimos igualando tras el gol de ellos, también obligados por la necesidad de empatar. Tuvimos un cierto predomino que se extendió en el 1-1, pero globalmente hubo dos tercios del partido donde la pelota no fue nuestra, aunque hubo momentos del primer tiempo y final del segundo que pudimos equiparar. En el último tercio del partido fuimos mejorando", aseveró.

En el minuto 16 dejó el campo de juego Joaquín Piquerez por una lesión y Bielsa confirmó el grado de la misma. "Es una lesión en el ligamento del tobillo. No le va a permitir jugar el segundo partido (el martes 31 de marzo ante Argelia) y va a quedar desafectado para ser tratado en su club de origen. Porque así lo prefiere Palmeiras", puntualizó.