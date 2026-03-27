¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Uruguay? Día y horario del amistoso internacional ante Argelia en Italia

La selección de Uruguay sigue con su preparación de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que este martes 31 de marzo tendrá su segundo partido amistoso por esta doble fecha FIFA: será ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia, a partir de la hora 16:30.

Tras el 1-1 ante Inglaterra, Uruguay ultima detalles para poder llegar de la mejor forma de cara al gran objetivo del año: el Mundial 2026. Es por esto que tendrá otro amistoso, pero esta oportunidad será ante el combinado africano.

Uno de los puntos negativos que dejó el partido ante el combinado inglés fue la salida por lesión de Joaquín Piquerez. El lateral izquierdo debió ser sustituido en el minuto 16 por José María Giménez y eso encendió las alarmas celestes.

A su vez, en el choque ante el elenco británico se dio la vuelta de Fernando Muslera al conjunto uruguayo. El experimentado arquero volvió a jugar un partido con la Celeste luego de casi cuatro años, porque el último fue el 11 de junio del 2022 en un amistoso ante Panamá en el Estadio Centenario. En esa oportunidad, la selección uruguaya —que era dirigida por Diego Alonso— goleó 5-0 al combinado centroamericano.

Argelia, por su parte, viene de golear a Guatemala por 6-0 en el Luigi Ferraris en la ciudad de Génova, Italia. En ese sentido, el combinado africano también se prepara para la cita mundialista en la que integra el grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania.

La lista de convocados para los amistosos ante Inglaterra y Argelia

Marcelo Bielsa y sus indicaciones en el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra en Wembley Foto: AFP.

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Defensores: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.

El calendario de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

El trofeo de la Copa del Mundo. Foto: AFP.

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.