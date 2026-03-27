Luis Aguiar, asistente en Rampla, fue internado tras sufrir un quebranto de salud antes de iniciar la práctica

Luis Aguiar sufrió un quebranto de salud previo al comienzo de la práctica de Rampla Juniors. Por lo que fue internado y ahora se le hacen estudios le confirmaron a Ovación fuentes del club picapiedra.

El Canario, que supo jugar en Peñarol y en Nacional, llegó este año al conjunto picapiedra para secundar al entrenador Carlos Aguiar, su hermano, con la meta de disputar la Primera División Amateur —mejor conocido como la C— y lograr el ascenso a la Segunda División Profesional.

De esta manera, antes que comenzara el entrenamiento, el jugador que supo disputar la final de la Copa Libertadores de América en 2011 con Peñarol padeció un quebranto de salud que debió ser atendido rápidamente. Es por esto que la práctica se suspendió y Aguiar fue internado.

La carrera del Canario Aguiar

Luis Aguiar comenzó su carrera en Liverpool para luego pasar por la Universidad de Concepción, Porto, Estrela, Coimbra, Braga, Dinamo Moscú, Peñarol, Sporting de Lisboa, San Lorenzo, Vitória, Alianza Lima, Nacional, Plaza Colonia, San Martín de Tucumán, Deportivo Maldonado y puso punto final a su etapa como futbolista profesional en Oriental de La Paz.

Rampla a la espera de Foster Gillett

Rampla Juniors vivió un 2025 de terror, ya que por primera vez en su historia bajó a la C y estuvo atormentado por las deudas que dejó la Sociedad Anónima Deportiva del empresario estadounidense Foster Gillett.

Bajo ese punto, el club arrastra varias deudas y aún espera que Gillett se ha cargo de eso para poder saldarlas para comenzar la temporada 2026 en la Primera División Amateur.

En esa línea, el club arrancó desde hace unos meses la preparación del plantel de cara a la campaña de este año con el objetivo puesto en volver a la Segunda División Profesional. Por esto, el Picapiedra contrató a Carlos Aguiar como su entrenador principal, que dentro de su cuerpo técnico tiene a su hermano, Luis.

Cabe destacar que esta no es la primera experiencia del Canario dentro de un cuerpo técnico, ya que también estuvo como asistente en Atenas de San Carlos desde el 31 de julio de 2024 hasta el 6 de enero de 2025.