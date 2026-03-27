River Plate y Boca Juniors preparan obras millonarias para ampliar la capacidad de sus estadios

Los clubes más importantes del fútbol argentino, River Plate y Boca Juniors, se encaminan a una etapa de fuertes inversiones en sus estadios, la Bombonera y el Monumental, respectivamente.

Los «millonarios» obtuvieron un crédito de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinado a ampliar y techar su estadio, el más grande de Sudamérica, según un comunicado del club publicado el viernes 20. La obra elevará la capacidad del Monumental de 85.000 espectadores actuales a 101.000.

El crédito, que según River no tiene precedentes entre asociaciones sin fines de lucro -la figura legal de los clubes en Argentina- y fue otorgado por BID y CAF ya que la institución apunta a, mediante la ampliación y el techado del Monumental, «consolidar un modelo sostenible en el que la actividad del club contribuya directamente a objetivos sociales» a través de instituciones educativas y fundaciones.

«Los ingresos comerciales de este proyecto están contractualmente vinculados a educación, becas e infraestructura comunitaria», asegura el comunicado, que agrega que el objetivo final de la iniciativa es «demostrar que las instituciones deportivas pueden funcionar como vehículos efectivos de desarrollo sostenible y replicable en América Latina».

Render del Estadio Monumental techado.

El club destaca su rol como asociación civil sin fines de lucro, con más de 350.000 socios y una extensa red de programas educativos y sociales, generando «un ecosistema consolidado de impacto en jóvenes y comunidades vulnerables».

El financiamiento contempla un plazo de 10 años, con un período de gracia de tres, y River se comprometió a devolver el crédito a través del incremento en la venta de entradas a partir de la ampliación de la capacidad, nuevos acuerdos comerciales y los ingresos por conciertos.

La obra demandará 36 meses y fue asignada a la firma alemana Schlaich Bergermann Partner, que desarrolló los estadios Riyadh Air Metropolitano y Santiago Bernabéu en España, Tottenham Hotspur Stadium en Inglaterra, Allianz Arena en Alemania y Maracaná en Brasil, entre otros.

La realización estará a cargo de empresas como Techint, SACDE, Riva, GCDI, Grupo ENG y Benito Roggio, que compulsan para adjudicarse la obra. La ganadora se comprometerá con River a un acuerdo «llave en mano», donde el contratista asume la responsabilidad del proyecto desde el diseño y la compra de materiales hasta la construcción y puesta en marcha.

Obras en La Boca

Por su parte, Boca Juniors también presentó en los últimos días el anteproyecto de una serie de obras de infraestructura clave para ampliar la capacidad de La Bombonera -de 57.000 a 80.000 espectadores-, tras la aprobación de un organismo estatal que debía evaluar la viabilidad técnica de la obra, informó la entidad xeneize en un comunicado.

«El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas», explicó la institución en referencia a la vía ferroviaria que pasa por al lado del estadio.

En concreto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica para construir sin interrumpir la línea férrea, que tiene poca circulación pero es utilizada por trenes de carga.

Estadio La Bombonera. Nicolas Pereyra/Archivo El Pais

«Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar», afirmó el comunicado.

El estadio está enclavado en medio del barrio de La Boca, y varios proyectos de reforma intentan desde hace décadas resolver cómo afectar lo menos posible las manzanas habitadas que lindan con las tribunas.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, señaló en varias entrevistas a medios argentinos que la comisión directiva del club busca alternativas para la remodelación sin que la opción sea relocalizar la cancha, porque haría que pierda el marcado vínculo que el barrio circundante tiene con la institución.

La obra demandaría entre seis y nueve meses. La inversión, estimada en unos US$ 100 millones, se financiaría a través de la preventa de nuevos palcos, abonos a largo plazo e incluso la venta de derechos de denominación comercial del estadio.

En base a EFE