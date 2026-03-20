Director deportivo de Boca sobre Cavani: "Se recupera de una molestia; más allá de tener una hernia de disco"

Hay un tema que tiene en vilo a todo el mundo Boca Juniors y es saber cuándo Edinson Cavani va a volver a pisar un campo de juego con la camiseta del club xeneize. El futbolista de 39 años tiene tan solo dos partidos en su haber en lo que va del 2026 y el último fue el pasado 21 de febrero en el empate sin goles ante Racing Club de Avellaneda en la Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura. En ese sentido, Marcelo Delgado, director deportivo del conjunto argentino, habló sobre el estado sanitario del salteño.

"Cavani se está recuperando de las molestia que tenía en la espalda", inició el campeón Intercontinental con el Xeneize en el 2000 tras vencer en la final a Real Madrid. A su vez, añadió lo siguiente en diálogo con Radio La Red de Argentina tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores: "Más allá de tener una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio, tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos".

"Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros", soslayó Delgado con respecto al segundo máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay. Cabe destacar que el Matador llegó al conjunto argentino el 29 de julio de 2023 y a lo largo de estos casi tres años disputó 81 partidos en los que marcó 28 goles y dio tres asistencias.

Lo que se le viene a Boca

Todo parece indicar que Cavani no estará a la orden del entrenador Claudio Úbeda para el próximo partido de Boca Juniors, que será este domingo frente a Instituto de Córdoba en la Bombonera, desde la hora 20:00, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

El elenco que preside Juan Román Riquelme saldrá a su cancha a cortar la racha de dos empates consecutivos para sumar tres puntos importantes en su afán de poder afianzarse entre los ocho primeros de la Zona A para acceder a los octavos de final.

Los rivales de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026

El trofeo de la Copa Libertadores en el sorteo de la fase de grupos. Foto: EFE.

Después de dos años de ausencia, Boca Juniors volvió a clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ese sentido, el equipo que tiene a Edinson Cavani sueña con poder conseguir su primer gran objetivo del semestre: avanzar a los octavos de final.

El Xeneize, que fue cabeza de serie, quedó en el grupo D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Guayaquil de Ecuador.