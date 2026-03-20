Copa Libertadores 2026: Alejandro Domínguez confirmó que la final del torneo se jugará en Montevideo

El Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó durante el sorteo, y a través de sus redes sociales, que Montevideo volverá a ser la sede de la final de la Copa Libertadores, como lo fue en la edición de 2021, que terminó con el campeonato de Palmeiras sobre Flamengo.

Aún no hubo información oficial del estadio en el que se dispute el partido, Ignacio Alonso manifestó en el medio argentino, Doble Amarilla, que el partido definitorio se disputará en el Estadio Centenario. "será la última con la fisonomía del estadio original de 1930, antes de la Copa del Mundo de 2030, dijo el Presidente de la AUF.

#Entrevista | Ignacio #Alonso, presidente de la #AUF, en la previa al sorteo de las copas #Libertadores y #Sudamericana



🗣️"Ojalá que nuestros equipos puedan romper la racha y haya un campeón uruguayo. Además la final de la Libertadores es en Montevideo y eso es muy importante"… pic.twitter.com/HzRrJHVbpT — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) March 19, 2026

A lo largo de la historia del torneo, Montevideo ha tenido historia grande con el torneo. Allí se jugó nueve veces el partido que definió la competición, donde los equipos argentinos fueron los que más celebraron. Estudiantes fue el que más ganó en la capital uruguaya, con dos conquistas (vs, Palmeiras en 1968 y Peñarol en 1970), junto a Nacional, que ante Internacional en 1980, y Newell's Old Boys en 1988, celebró los únicos dos títulos Charrúas, en suelo uruguayo.

¡Muy feliz de anunciar que la Final de la CONMEBOL @Libertadores 2026 será en Montevideo, Uruguay!



¡Nos vemos el sábado 28 de noviembre, por la #GloriaEterna! pic.twitter.com/gnIym18I3R — Alejandro Domínguez (@agdws) March 19, 2026

Independiente y Boca Juniors fueron los otros dos argentinos campeones en Montevideo, venciendo en las finales a Colo-Colo en 1973, y Cruzeiro en 1977, respectivamente. Los otros dos fueron Flamengo —ante Cobreloa en 1981— y Palmeiras, precisamente ante el Mengão, en 2021.

Esta será la octava edición de la Libertadores, con final a un partido, donde Montevideo fue elegida sede por segundo ocasión, siendo la más escogida junto a Lima (2019 y 2025), y Río de Janeiro (2020 y 2023).

Así quedaron los grupos

Grupo A:

Flamengo (BRA)

Estudiantes (ARg)

Cusco (PER)

Independiente Medellín (COL)

Grupo B:

Nacional

Universitario (PER)

Coquimbo (CHI)

Deportes Tolima (COL)

Grupo C:

Fluminense (BRA)

Bolívar (BOL)

Deportivo La Guaira (VEN)

Independiente Rivadavia (ARG)

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro (BRA)

Universidad Católica (CHI)

Barcelona (ECU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians (BRA)

Santa Fe (COL)

Platense (ARG)

Grupo F:

Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Junior (COL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo G:

LDU Quito (ECU)

Lanús (ARG)

Always Ready (BOL)

Mirassol (BRA)

Grupo H:

Independiente del Valle (ECU)

Libertad (PAR)

Rosario Central (ARG)

Universidad Central (VEN)