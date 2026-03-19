Nahuel Herrera fue operado con éxito del hombro: el tiempo estimado para su vuelta a la cancha con Peñarol

Nahuel Herrera, zaguero de Peñarol, fue operado con éxito del hombro derecho tras sufrir su tercera luxación durante el cruce ante Danubio en el Estadio Campeón del Siglo por la quinta fecha del Torneo Apertura. El futbolista de 21 años fue intervenido en una clínica médica española de primer nivel, donde supieron atenderse figuras mundiales como Modric, Zidane, Bellingham, Courtois y Militão.

En la imagen a la que accedió Ovación se puede ver al futbolista recién salido del quirófano con el pulgar levantado en señal de aprobación, mientras lo acompaña su pareja, el representante Edgardo Lasalvia y el dirigente Marcelo Solomita, quien este miércoles dio detalles del proceso que afrontará el defensor. “El tiempo estimado de recuperación es de tres meses”, reveló, aunque se podría extender hasta los cinco.

"El viaje a España se decidió rápido", contó Nahuel Herrera

Nahuel Herrera celebra el gol que marcó en el partido entre Racing y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: Nicolás Pereyra.

Antes de volar hacia España, Herrera habló con los medios presentes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, entre ellos Ovación, y dio detalles de la lesión que sufrió: “Es una luxación de hombro, ya es la tercera vez que me pasa, y cuando pasa reiteradas veces lo mejor es hacer una cirugía para que ya no te pase más, porque si no en cualquier momento se te puede volver a salir. Con la operación me voy a sacar ese problema de arriba”.

"No fue difícil porque todos estábamos de acuerdo en ese punto, se decidió rápido", añadió sobre el viaje a España.

Consultado sobre si la infiltración para la segunda final contra Nacional lo pudo haber perjudicado, señaló: "Imaginate que ya pasó una semana y todavía sigo con el brazo inmovilizado. Aquella vez me saqué el hombro y tuve que jugar, pero era lo que quería yo, lo que queríamos todos en ese momento. Pero me pude recuperar bien. Esa fue la segunda vez que me luxé, ya me había luxado en juveniles".