Valor de los planteles de la Copa Libertadores: la gran diferencia de Brasil y el sorprendente lugar de Peñarol

Es la obsesión de todo el continente y por eso los equipos invierten para quedarse con esa corona del rey de América, que se le otorga a aquel club que logra alzar la Copa Libertadores. Por una cuestión de mercados e ingresos, el fútbol brasileño domina en materia económica. Algo que está intrínsecamente reflejado con los últimos siete campeones, ya que fueron todos de ese país.

En esa misma línea, los clubes de Brasil poseen los planteles más caros de la competencia y queda expuesto al ver los cinco primeros lugares.

Según datos de la web de Transfermarkt, Palmeiras es el equipo de la Copa Libertadores con el plantel más costoso en 223 millones de euros. Entre sus figuras está Vitor Roque valorizado en 38 millones de euros.

Lo sigue el vigente campeón —Flamengo— con 219,20 millones de euros. El futbolista más costoso del Mengao es Lucas Paquetá, que llegó en el último mercado desde el West Ham, en 35 millones de euros.

El podio lo cierra Cruzeiro con 166,55 millones de euros, luego está Corinthians en 154,30 millones de euros y Fluminense con 115,88 millones de euros.

En el sexto y el séptimo sitio recién aparecen dos clubes argentinos y son Boca Juniors (92,55 millones de euros) y Rosario Central (47,55 millones de euros).

En el octavo puesto figura uno de los dos representantes del fútbol uruguayo en esta Copa Libertadores y es Peñarol. El plantel de Diego Aguirre está tasado en 41,03 millones de euros.

Leonardo Fernández jugando para Peñarol en el Campeón del Siglo por el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Maldonado. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Leo Fernández figura como el futbolista de mayor valor del Mirasol con 7,50 millones de euros, luego está Matías Arezo con 6,00 millones de euros y Nahuel Herrera con 4,50 millones.

Brasil los pone en fila Las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores fueron ganadas por un equipo brasileño: tres veces Flamengo, dos Palmeiras, una Fluminense y una Botafogo. A su vez, se trata de la seguidilla más larga de equipos de un mismo país en ganar el máximo certamen continental que organiza Conmebol a nivel de clubes.

La posición del tricolor

Maximiliano Gómez celebra su gol en el partido entre Nacional y Racing en el Gran Parque Central. Foto: Natalia Rovira.

Nacional, vigente campeón de la Liga AUF Uruguaya, se encuentra en el puesto 17 de los planteles más costosos del certamen internacional.

Los ocho clubes que separan al tricolor del aurinegro son: Estudiantes de La Plata, Lanús, Independiente del Valle, Mirassol de Brasil, Independiente Rivadavia de Mendoza, Cerro Porteño, Platense y Libertad.

La plantilla de Jadson Viera vale 18,45 millones de euros. Sus tres futbolistas de mayor valor: Luciano Boggio, Maximiliano Silvera y Maxilimiano Gómez, todos valen dos millones de euros.

De esta manera, y con sus armas, Nacional y Peñarol buscarán competir de la mejor forma e ilusionar a sus hinchas con una nueva edición de la Copa Libertadores.

No todo es plata Los brasileños establecen una gran brecha económica con el resto de los clubes, incluso con los argentinos. Sin embargo, hay un episodio reciente que marca que el dinero no lo es todo y se dio en la Recopa Sudamericana: Lanús (con un plantel valuado en 40 millones de euros) doblegó a Flamengo y se quedó con el título.

Di María la juega Se da una particularidad para esta edición de la Copa Libertadores y es que solo habrá un club grande del fútbol argentino: Boca Juniors. Por lo que la jugará un campeón del mundo en Qatar 2022 y se trata de Leandro Paredes. No será el único, ya que también estará Ángel de María con la camiseta de Rosario Central.

La lista con el valor de los 32 planteles de la fase de grupos de la Copa Libertadores