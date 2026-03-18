Confirmado: cuatro años después vuelve Fernando Muslera a la selección uruguaya para jugar los amistosos

Después de la reserva de Marcelo Bielsa, donde puso en la lista a Fernando Muslera, se confirmó que el arquero fue convocado por el entrenador de cara a los partidos amistosos del 27 de marzo contra Inglaterra, y del 31 de marzo frente a la selección de Argelia, en Turín. La información fue dada por el periodista Martín Charquero y fue confirmada por Ovación. Así, el guardameta de Estudiantes de La Plata regresa tras cuatro años de ausencia, ya que lo último que disputó vestido de celeste fue el Mundial de Qatar de la mano de Diego Alonso, certamen en el que fue suplente de Sergio Rochet.

Este jueves el arquero viajará a Londres, donde la selección uruguaya jugará el primer partido de la Fecha FIFA; así será uno de los primeros en llegar. Vale recordar que el director de selecciones Jorge Giordano ya está presente en el Reino Unido.

Previo a la reserva, y posterior citación, Muslera tuvo una charla con Bielsa y acordaron cómo seguir. Hay que recordar que luego de la Copa del Mundo de 2022, el exjugador de Wanderers, Nacional y Galatasaray, entre otros, había señalado que no era convocable para el nuevo ciclo de la selección que inició el DT rosarino. Por ello, Rochet, Santiago Mele y Franco Israel fueron los arqueros de la selección en la Copa América de Estados Unidos 2024.

Muslera, de 39 años, está atravesando un muy buen momento en el fútbol argentino desde que llegó a mediados del 2025 después de estar en negociaciones con Peñarol, en una transferencia que se cayó. En Estudiantes lleva atajados 33 partidos y es titular indiscutido. Más allá de su buen rendimiento, y de su experiencia, seguramente en la decisión de convocarlo haya estado presente el hecho de que la selección necesita de un referente de su magnitud por todo lo que ha pasado desde la Copa América hasta ahora, con un deterioro del vínculo entre algunos jugadores y el DT. Muslera siempre ha sido un referente positivo y con excelente vínculo con técnicos y compañeros.

"Está impecable, esa es la realidad"

"El paso de Muslera por Estudiantes está siendo buenísimo. Debuta en una final contra Vélez en la Supercopa que el equipo perdió. En un ciclo que no estaba bien con Eduardo Domínguez, él mostró buen nivel pero al equipo le llegaban mucho y le hacían goles. Más sobre fin de año llegaron los play off y Muslera fue determinante en todos los partidos", comentó Martín Cabrera, editor de deportes del diario El Día de La Plata.

"Este año lo arrancó de la misma manera, muy bien. Es el equipo con menos goles en contra, referente del plantel por sobre jugadores formados en Estudiantes, se comportó muy bien siempre, habló en momentos justos cuando los árbitros lo estaban matando a Estudiantes, defendió al club, la gente lo quiere mucho. Está impecable, esa es la realidad", cerró.