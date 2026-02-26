Cacique Medina debutó con victoria y con un gol uruguayo: Tiago Palacios anotó y Estudiantes quedó como líder

Alexander "Cacique" Medina tuvo su debut en el banco de suplentes de Estudiantes de La Plata y lo hizo con una importante victoria como visitante frente a Newells Old Boys de Rosario por 2-0.

El detalle particular del encuentro es que uno de los goles del Pincha fue uruguayo porque lo marcó Tiago Palacios cuando iban 52 minutos y sirvió para abrir el marcador y ganar en tranquilidad.

UN ZURDAZO INATAJABLE: Tiago Palacios marcó el primer gol de la Era del Cacique Medina como DT de Estudiantes y el 1-0 del Pincha a Newell's en el Coloso por la fecha 7 de la Zona A del #TorneoApertura.



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El segundo tanto, que fue el que sentenció la victoria, llegó por intermedio de Fabricio Pérez a los 81 minutos y permitió que el equipo de La Plata vuelva a sumar de a tres por cuarta vez en el Torneo Apertura y además, mantener el invicto en el primer certamen corto del año.

Son estos números los que le permitieron quedar como líder del Grupo A del Torneo Apertura junto a Vélez Sarsfield —que igualó 0-0 con Riestra— ya que ambos cuentan con 15 puntos luego de siete partidos disputados.

En el estreno del entrenador uruguayo fueron titulares tanto Fernando Muslera como Tiago Palacios, mientras que Gabriel Neves no fue de la partida por estar lesionado. En el equipo local fue titular Armando Méndez, mientras que Juan Ignacio Ramírez estuvo en el banco de suplentes y no ingresó. No fue de la partida Matías Cóccaro que está lesionado.