Cacique Medina fue presentado en Estudiantes y recordó el “ayudín” al Pincha cuando lo enfrentó con Nacional

Alexander Medina fue presentado como nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata, rol para el que estará acompañado por Fernando Machado y Maximiliano Dornell como ayudantes de campo, y Bruno Militano será el preparador físico. El Cacique ya dio sus primeros entrenamiento en los que contó con los uruguayos Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios.

En la conferencia de prensa de presentación, el DT de 47 años recordó las veces que le tocó enfrentar al Pincha. “Me tocó enfrentar a Estudiantes en la Libertadores como jugador. Fueron dos batallas futbolísticas muy fuertes. Me sorprendió sobretodo el empuje de la gente y lo que se respiraba. Sin duda fueron dos partidos muy difíciles. Tuve la sensación de que era un partido jodido para nosotros, fueron durísimos. Los dos marcados: uno como jugador y otro como entrenador”, expresó el ex Nacional, refiriéndose a la vez que los cruzó como jugador en el año 2009.

En aquella serie por las semifinales de la Copa Libertadores el tricolor cayó 1-0 en La Plata y volvió a hacer en el Centenario por 2-1. El gol tricolor de este último fue autoría de Alexander Medina, que dio el empate parcial a los uruguayos a los 76 minutos.

Nueve años después, en 2018, pero ya como entrenador, Medina sufrió el 3-1 en La Plata, por la última fecha de la fase de grupos del máximo torneo continental y quedó eliminado. “Ahí hubo algún ayudín, de otro lugar vino”, bromeó el Cacique sobre el partido con un polémico arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vibar, quien mostró la roja a Gonzalo Bergessio y Christian Oliva.

“Sentí una sensación muy fuerte dentro del campo. El jugador número 12, que fue la gente, fue clave en diferentes momentos del partido cuando a veces el equipo no estaba bien y lo puso en partido”, recordó de cuando fue rival de su actual equipo.

"Me encontré con una familia, me recibió mucha gente con mucho respeto, desde el presidente hasta los empleados del club, me sentí muy cómodo desde el primer segundo en que pisé City Bell. Fue una gran recepción también de los futbolistas, es un orgullo y estoy muy feliz de estar aquí", manifestó en su llegada al club.

Los números de Medina como entrenador indican que dirigió un total de 238 partidos, en los que tuvo un saldo de 100 triunfos, 63 empates y 75 derrotas entre todos los equipos que dirigió en la Primera División.

A su vez, su palmarés indica que tiene tres títulos: dos con Nacional y uno con Talleres. Con el Bolso ganó el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio 2018, mientras que con el equipo cordobés conquistó la Supercopa Internacional en 2023 al superar a River Plate en Paraguay.

