Giordano ya viajó a Inglaterra: cómo ven en Uruguay la situación de Darwin Núñez y un problema con la Sub 20

La selección uruguaya jugará dos amistosos en la próxima fecha FIFA y una delegación de la Asociación Uruguaya de Fútbol ya viajó rumbo a Inglaterra para el primer compromiso de la Celeste que será ante la selección inglesa el próximo 27 de marzo a las 16:45, hora de Uruguay, en el estadio Wembley de Londres. Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, explicó porqué viajaron antes, se refirió a situaciones puntuales de Fernando Muslera y Darwin Núñez y a una problemática que tienen con la Sub 20 en la preparación del próximo Sudamericano de la categoría.

"Viajamos un poco antes porque hay algunas reuniones de coordinación con la federación de Inglaterra y también una reunión por intercambio metodológico y viajamos un poco antes", manifestó Giordano, que irá acompañado de Marcos Méndez, director del Departamento de Comunicación Marketing y Comercial de la AUF.

Giordano, exentrenador de Nacional, River Plate y Montevideo Wanderers, entre otros, atendió a la prensa e hizo su análisis de la última fecha de amistosos de la selección uruguaya que terminó con un empate sin goles ante México y una preocupante derrota ante Estados Unidos, con goleada 5-1. "Estados Unidos no fue una fecha buena. Se sacaron conclusiones y lo que sucedió también se abordó a nuestra manera y creemos que en esta fecha los jugadores y todos nosotros vamos a elevar nuestro rendimiento".

AMISTOSOS En la próxima fecha FIFA, Uruguay visitará a Inglaterra en Wembley el próximo 27 de marzo a las 16:45 y el 31 viajará a Turín, Italia para enfrentar a Argelia a las 15:30 en el Allianz Stadium.

El director de selecciones nacionales también se refirió a algunas de las novedades de la lista de reservados de Marcelo Bielsa, que incluye al arquero mundialista de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera, que podría regresar al arco de la Celeste. "Fue una charla entre el entrenador y Muslera y se disparó la reserva. Fernando había hecho una pausa de la selección, quedó elegible de vuelta y el entrenador tomó la decisión de reservarlo", comentó Giordano.

Otro de los temas que mantiene ocupado al entorno de la selección uruguaya es la situación de Darwin Núñez en su club. El Al-Hilal tomó la decisión de dejar al delantero artiguense fuera del plantel que disputa el torneo local, la Saudi Pro League, para librar un cupo de extranjero luego de la llegada de Karim Benzema. "Es un tema que lo seguimos muy de cerca. Lamentablemente el equipo tomó al decisión de sacarlo de una competencia, evidentemente preocupa, pero también tenemos la tranquilidad de que hay un periodo de preparación previo al Mundial, que son más o menos tres semanas y, con las cualidades y condiciones que tiene Darwin, seguramente va a llegar de la mejor manera al Mundial", manifestó el director de selecciones nacionales de la AUF.

Darwin Núñez y José María Giménez tras el partido entre Uruguay y Argentina por Eliminatorias. Foto: Darwin Borrelli.

Algunos jugadores de la selección uruguaya no están teniendo muchos minutos en sus clubes y esto es algo que tampoco escapa al cuerpo técnico de la Celeste. Tal es el caso, por ejemplo, de Manuel Ugarte en Manchester United. "Ahora han recuperado algunos minutos. Evidentemente que un elemento de evaluación e la competencia y cuanto más jugás, más chances de que te vea el entrenador. También hay jugadores que compiten poco y en al selección juegan muy bien. No hay un procedimiento único, es una tarea que tiene nuestro entrenador a la hora de seleccionar", expresó Giordano.

Varios aspectos extrafutbolísticos han acaparado la atención en la previa al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026: el conflicto en medio oriente y una situación de inseguridad con los cárteles en México. Giordano transmitió tranquilidad al respecto. "FIFA le ha quitado trascendencia. Evidentemente lo de Irán, hay días que dice que no va y días que sí. Seguramente las medidas de seguridad sean mucho mayores y lo de México se ha ido apagando. Ya nos han dicho que las medidas de seguridad se vana duplicar, mínimo"

Más allá del próximo Mundial, para el que faltan 86 días, o la situación de la selección absoluta, hay otros temas que preocupan en la Asociación Uruguaya de Fútbol y uno es la situación de la selección Sub 20 que tendrá por delante un Sudamericano. Jorge Giordano fue determinante y contundente sobre las medidas que pueden llegar a tomar.

"Hicimos dos etapas claras con la Sub 20. Tenemos muchas dificultades porque los jugadores están ascendiendo antes a primera, están teniendo minutos y algunsos clubes los ceden y otros no los han cedido. Eso llevó a un reprograma de trabnajo que le llamamos "primer tiempo" que se va a hacer hasta junio, a partir de ese mes tendremos al entrenador y evidentemente que los jugadores que no sean cedidos, no van a ir al Sudamericano".