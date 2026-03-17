Casi un equipo completo se perderá el Mundial 2026 por lesión: quiénes son y las bajas de un rival de Uruguay

El sueño de cualquier jugador de fútbol es llegar a Primera y a jugar un Mundial, pero esta última meta es más difícil por tener que entrar en una convocatoria y porque ocurre cada cuatro años. Con algunos ante la chance de su carrera y otros de cara a la primera oportunidad, una lesión les puede jugar una mala pasada y varios ya están descartados para la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

Marc-André ter Stegen fue suplente durante 12 años en Alemania aunque la rompía en el Barcelona. Ahora en Girona demostraba que su nivel se mantenía y perfilaba a ser titular, pero a sus 33 años sufrió la rotura del isquiotibial de su pierna izquierda que lo dejan afuera. A su edad es difícil soñar con otra oportunidad y en Japón hay casos similares.

Los nipones, que sueñan con avanzar más allá de octavos por primera vez, no contarán con su capitán, Takumi Minamino (31), que en diciembre pasado se rompió los cruzados jugando la copa de Francia para Mónaco. También es duda Wataru Endo (33). “Supongo estará fuera por mucho, mucho tiempo”, anunció el DT del Liverpool, Arne Slot.

Jack Grealish jugando el Mundial 2022 en Qatar para la selección de Inglaterra. Foto: AFP

Jack Grealish (30) había sido relegado en Manchester City y recuperaba su fútbol y la alegría en Everton con la ilusión de jugar el Mundial, pero será baja en Inglaterra ya que fue operado en febrero de una fractura por estrés en su pie izquierdo.

Campeones del mundo también se perderán esta cita. Juan Foyth (28) levantó la copa en Qatar, pero rompió el tendón de Aquiles este enero jugando para Villarreal y Argentina tampoco contará con el joven Valentín Carboni que se fue a préstamo de Inter a Racing para ganar minutos y volvió a romperse los cruzados.

Dos de los anfitriones también sufrirán bajas. Una multitud recibió a Luis Ángel Malagón (29) en el aeropuerto hace unos días antes de ser operado en su tendón de Aquiles. El arquero del América no estará a la orden para México y Estados Unidos no podrá contar con Cameron Carter-Vickers (28) porque el defensor del Celtic tuvo la misma lesión en octubre.

Samu Omorodion jugando para la selección de España. Foto: RFEF

España, uno de los rivales de Uruguay en fase de grupos, tendrá al menos una ausencia para el Mundial. El joven delantero de 21 años, Samu Omorodion, sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en febrero y el volante del Arsenal Mikel Merino (29) es duda tras ser operado, el mismo mes, de una fractura por estrés en el pie derecho.

Doble duda en Suecia. Se juega su clasificación con Ucrania y ya no contará con Alexander Isak (26) que se fracturó el peroné jugando para Liverpool en diciembre. 86 días para el Mundial.

Rodrygo, el '10' de la selección de Brasil, se perderá el Mundial por lesión

El 2 de marzo no fue un buen día para el Real Madrid y tampoco para Rodrygo Goes (25). El Getafe, con un golazo del uruguayo Martín Satriano, ganó 1-0 en el Santiago Bernabéu y el brasileño sufrió una dura lesión. Ya fue operado del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha, pero el golpe es doble por el momento en que llegó. “Un gran obstáculo surgió en mi vida. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todos saben cuánto significa para mí”, publicó el brasileño en sus redes sociales. “Tú me apoyaste y yo estaré para ti”, le respondió Neymar.