El elogio de Carlo Ancelotti para Fede Valverde: "Una pena que no tenga pasaporte brasileño"

El italiano Carlo Ancelotti elogió el gran partido de Federico Valverde en el partido de ida por octavos de final de la UEFA Champions League frente a Manchester City, cuando el Pajarito se despachó con un hat-trick de golazos y un rendimiento general que impresionó a propios y extraños.

En una entrevista con el diario Marca de España, el actual entrenador de la selección de Brasil destacó el rendimiento del volante uruguayo del Real Madrid y bromeó sobre su impacto en el equipo. “Para el partido de vuelta van a necesitar equilibrio, es ideal. Eso y que juegue Valverde”, dijo entre risas.

Consultado sobre si le había sorprendido el nivel del "Halcón”, Ancelotti aseguró que no, aunque sí reconoció que lo dejó impactado la forma en que convirtió. “No me sorprendió, por algo salvé mi carnet de entrenador. Pero los tres goles sí, es increíble".

Y enseguida admitió que le escribió tras el partido: "Le he mandado un mensaje. Le he dicho que es una pena que no tenga el pasaporte brasileño”, comentó entre risas.

El técnico también habló de su etapa ya cerrada en el club merengue y del vínculo que mantiene con la institución. “No echo de menos al Real Madrid. Vivo tranquilo, cada momento tiene su etapa. Tengo recuerdos fantásticos del muy largo periodo pasado en el Madrid, entonces tengo un cariño extraordinario a este club y a la gente que está trabajando allí”, afirmó.

“Hoy estoy en otra cosa y la vivo con la misma intensidad que he vivido en Madrid. Cuando el Madrid juega un partido estoy ahí, no solo voy a ver a los brasileños, sino para ayudar al Madrid a ganar partidos. He felicitado al club y al presidente por el partido contra el Manchester City, hablo constantemente con los jugadores”, agregó.

Por último, Ancelotti se refirió al presente de Vinícius Júnior y destacó su rendimiento en los partidos decisivos. “Vinícius en los partidos importantes nunca ha fallado, nunca. Yo no me acuerdo un partido importante, una semifinal o cuarto de final donde Vinícius ha fallado el partido. Puede ser que me olvide. Puede ser que Vinícius se enfada siempre y sale del partido, pero el partido importante Vinícius nunca ha fallado. Yo estoy convencido que va a ser un gran Mundial si está en la convocatoria”, sostuvo.