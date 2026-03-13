Una ola de aplausos para Federico Valverde: mira como lo recibieron sus compañeros al entrar al vestuario

El nombre de Federico Valverde estuvo en la boca del Mundo tras su hat trick ante el Manchester City, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde el Merengue se impuso por 3-0. Desde su entrenador, Álvaro Arbeloa, a leyendas como Thierry Henry, Zinedine Zidane y hasta su entrenador rival, Pep Guardiola, se deshicieron en elogios con la actuación de Fede. Pero el Charrúa recibió además una ovación por parte de sus compañeros, cuando este entró al vestuario, luego de su brutal actuación.

Desde Kylian Mbappé, a Jude Bellingham bajaron a felicitar al Pajarito, que llegó con la primera pelota de su carrera, y el trofeo al mejor jugador del partido. Un afectuoso salido con Antonio Rüdiger y un aplauso cerrado, marcaron la llegada de la gran figura que tuvo la semana del torneo más prestigioso a nivel europeo.

Así reciben sus compañeros a un jugador que ha completado un partido legendario.pic.twitter.com/tAMWFrNZBf — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 12, 2026

Porque no solo para la afición Madridista Valverde fue el héroe, también para sus compañeros, a quienes encaminó en la eliminatoria ante uno de los equipos del momento, a quien tendrá que visitar en el Etihad Stadium el próximo martes, a las 17:00 horas.

Pero el reconocimiento de sus compañeros, no solo fue con aplausos. Thibaut Courtois, otra de las figuras del partido frente al City destacó el partido de Valverde, en zona mixta tras la victoria. "Le diste una asistencia", le dijeron y respondió: "Fede es muy rápido, muy fuerte, va bien de cabeza, tira bien... Es un jugador muy completo y al final habíamos entrenado un poco eso. Buscar, si ellos están muy alto, el espacio a la espalda y nos salió muy bien. Y creo que sobre todo el tercer gol fue súper bonito. Así que muy contento por él y por todo el equipo".

Trent Alexander-Arnold, quien hizo el tándem con Valverde por la banda derecha y a quien el uruguayo cubrió en el lateral derecho los meses que estuvo de baja por lesión, también tuvo sus palabras. El marcador de punta tampoco escatimó en elogios para con su compañero, y señaló: "Fede Valverde es el jugador más infravalorado durante años, lo llevo admirando desde hace tiempo. La energía y lo que aporta al equipo es inmenso, y lo mejor es que nunca se queja. Para para mí es de los mejores centrocampistas del mundo".

También los elogios llegaron por parte de su entrenador, Álvaro Arbeloa. "Feliz por Valverde, por lo pesado que soy con él, he pensado muchas veces si me va a acabar odiando por las chapas que le pego transmitiéndole lo importante que es para el vestuario. Es el Juanito del Siglo XXI, representa lo que es el Real Madrid a la perfección. Es uno de los líderes en el que se siente reflejada la afición. Me llena de orgullo su noche, se la merece por tanto sacrificio, por ser siempre el primero a la hora de empujar y predicar con el ejemplo", dijo el entrenador en rueda de prensa.