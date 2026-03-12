Álvaro Arbeloa elogió a Valverde y lo comparó con una leyenda del Real Madrid: “Es el Juanito del Siglo XXI”

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, enalteció la figura del uruguayo Federico Valverde, autor de los tres goles del triunfo ante el Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League, al afirmar que "es el Juanito del Siglo XXI".

"Feliz por Valverde, por lo pesado que soy con él, he pensado muchas veces si me va a acabar odiando por las chapas que le pego transmitiéndole lo importante que es para el vestuario. Es el Juanito del Siglo XXI, representa lo que es el Real Madrid a la perfección. Es uno de los líderes en el que se siente reflejada la afición. Me llena de orgullo su noche, se la merece por tanto sacrificio, por ser siempre el primero a la hora de empujar y predicar con el ejemplo", dijo el entrenador en rueda de prensa.

Arbeloa se mostró muy satisfecho por ver plasmado en el partido todo el plan que preparó en los entrenamientos para atacar los espacios que contaba que dejaría el Manchester City, y sorprender a Pep Guardiola.

¿Quién es Juanito, el ídolo del Real Madrid con el que Arbeloa comparó a Valverde? Juan Gómez González, conocido como Juanito, fue un legendario delantero español del Real Madrid –club en el que jugó desde 1977 a 1987–, reconocido por su inmenso talento, temperamento apasionado y entrega total. Se convirtió en un icono histórico del Merengue, disputando 401 partidos, anotando 121 goles y ganando cinco Ligas de España y la Copa de la UEFA en dos oportunidades. En España aseguran que Juanito simboliza el coraje y la garra del Real Madrid, equipo reconocido por liderar remontadas imposibles en Europa, lo que dio origen a la frase "espíritu de Juanito".

"Ha sido el partido en el que más hemos seguido el plan que teníamos. Hemos sido un equipo con mayúsculas. Desde el primer día dije que este vestuario está lleno de grandísimos jugadores pero necesitamos ser un gran equipo. Deben tener mentalidad colectiva, saber lo que hacer sin balón y con él, son futbolistas con calidad diferencial pero son mejores si tienen una misma idea y la cumplen", ensalzó.

"Ni me acerco a querer compararme con Pep Guardiola y la historia que ha hecho en el mundo del fútbol, lo que ha ganado. Es uno de nuestros grandes rivales y cada vez que le superamos engrandece al Real Madrid por la magnitud del rival. Me llena de felicidad el compromiso, el esfuerzo y en que hayan creído en el plan que teníamos", añadió.

Sin Kylian Mbappé, baja por cuarto partido consecutivo por un esguince de rodilla, Arbeloa defendió a Vinícius como lanzador del penal que pudo significar el 4-0. "El lanzador es Vini y estoy contento de cómo ha reaccionado el Bernabéu tras el fallo".

El técnico madridista también agotó los elogios hacia Thibaut Courtois, que en un partido más realizó una atajada decisiva para dejar su arco en cero. "No sé si he visto alguna vez algo parecido a Courtois en una portería. Lo que le vemos hacer en el Real Madrid me cuesta recordarlo a nadie. Es una bola extra en cada partido, tenemos una suerte tremenda de tenerle en portería y la seguridad que nos da. Al rival le hace ver que tiene que hacer muchas cosas bien para hacernos un gol".

También destacó el nivel de un chico de 18 años canterano, Thiago Pitarch, titular en un partido clave en la temporada. "Ha hecho un partido tremendo. Poner a un chico de 18 años en una eliminatoria así puede crear dudas pero tengo claro de lo que es capaz, de su trabajo, su esfuerzo y lo que transmite. La afición le ha regalado una ovación merecida. Representa muy bien a la cantera, que hay que valorar mucho más".

El Real Madrid derrotó al Manchester City con siete bajas y su técnico lo puso en valor resaltando los nombres del rival: "Lo mío era creencia. Entiendo la duda por el rival, porque ves el equipo que sacó Pep y los cambios, y hablamos de una de las mejores plantillas de Europa. Tiene a 20 futbolistas buenísimos que venían jugando con un rendimiento muy alto. Nosotros con muchísimas bajas fundamentales de líderes que marcan las diferencias pero somos el Real Madrid y somos capaces de todo sin sentirnos inferior a nadie. Dije que les íbamos a mirar a los ojos y lo hemos hecho".

Por último, sin dar por sentenciada la eliminatoria pese a los tres tantos de ventaja, se mostró alegre por el sentimiento de la tribuna al ver el compromiso de los jugadores madridistas en el terreno de juego: "Estoy muy feliz por el público que merecía una noche así por la temporada que estamos teniendo. Ha disfrutado ante el Manchester City. Y por mis jugadores porque no es fácil lo que están teniendo que gestionar. Hay muchas circunstancias que no nos están ayudando pero merecían una noche así por lo que han luchado. Quedan 90 minutos de mucho sufrimiento en Mánchester. Esto no está acabado ni mucho menos".