"Real Madrid es familia": la emotiva razón por la que Federico Valverde en su gol saludó al preparador físico

Corría el minuto 90+5 y Real Madrid igualaba 1-1 frente a Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos por la fecha 27 de LaLiga de España. Parecía que era cosa juzgada, aunque Federico Valverde, quien portó el brazalete capitán del conjunto merengue, disparó de media distancia, rebotó en la defensa y descolocó al arquero Andrei Radu para marcar el gol del triunfo. Hubo otro hecho que robó miradas en la casa del equipo gallego: el festejo del jugador de la selección de Uruguay.

Valverde corrió rumbo al banco de los suplentes del Real Madrid y le dio un fuerte abrazo al preparador físico del equipo, el italiano Antonio Pintus. El mismo se encargó de explicar en redes sociales el motivo por el que el jugador surgido de las inferiores de Peñarol fue a saludarlo en su gol.

"Real Madrid es familia", inició en un posteo en su cuenta de Instagram Pintus. "Fede me abrazó después del gol por el fallecimiento de mi madre", añadió.

"Muchas gracias, eres un caballero y un jugador fantástico",cerró el preparador físico del Real Madrid.

Real Madrid dejó atrás la dura caída del lunes ante Getafe por 1-0, el único tanto del encuentro lo había hecho el uruguayo Martín Satriano, en el Santiago Bernabéu. Asimismo, el Pajarito alcanzó su tercer tanto en la temporada 2025-2026 tras 38 encuentros disputados entre todas las competencias.

Lo que se le viene al Real Madrid

Federico Valverde durante el partido entre Real Madrid y Benfica en el Santiago Bernabeu por Champions League. Foto: EFE

El equipo que dirige Álvaro Arbeloa ya piensa en su próximo compromiso: será el miércoles 11 de marzo ante Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu, a partir de la hora 17:00, (ESPN y Disney+).

Real Madrid viene de eliminar al Benfica (por un global de 3-1) en la fase preliminar y ahora debe centrarse en el conjunto ciudadano. Cabe destacar que se vieron las caras el Merengue y el Manchester City en la actual temporada: fue por la fase de liga de la Champions League en el Santiago Bernabéu donde se impuso el equipo que encabeza Pep Guardiola por 2-1 el pasado 10 de diciembre.

En esa oportunidad el conjunto español —máximo ganador de la Champions League con 15 en su haber— se puso arriba en el tanteador gracias al gol de Rodrygo en el minuto 28. No obstante, el equipo británico pudo igualarlo a través de Nico O'Reilly y lo dio vuelta debido a un penal que ejecutó el noruego Erling Haaland.